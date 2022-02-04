Konya'da eşine kızan genç adam yol ortasında aracını ateşe verdi!

Olay Konya’nın Meram ilçesinde meydana geldi. İlçeye bağlı Beyşehir Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, eşine kızdığı öne sürülen bir dadam yolun ortasında durdurduğu hafif ticari aracını birden ateşe vererek yakmaya başladı.
Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına alırken aracın kullanılamaz hale geldiği görüldü. Bayram A. ise bölgeye gelen polis tarafından gözaltına alındı ve ifadesi alınması için emniyete götürüldü.
Son Güncelleme: 04.02.2022 22:32