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Konya'da eşine kızan genç adam yol ortasında aracını ateşe verdi!

Konya'da yolun ortasında duran bir ticari araçtan inen genç adam aracını bir anda ateşe verdi. Boşanma aşamasında olduğu öğrenilen genç adamın eşine kızarak aracını yaktığı öğrenildi.

04 Şubat 2022 Cuma 22:32
Konya'da eşine kızan genç adam yol ortasında aracını ateşe verdi!
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Olay Konya’nın Meram ilçesinde meydana geldi. İlçeye bağlı  Beyşehir Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, eşine kızdığı öne sürülen bir dadam yolun ortasında durdurduğu hafif ticari aracını birden ateşe vererek yakmaya başladı. 

Eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Bayram A. (27) isimli bir adam, eşine sinirlenince öfkesini aracında çıkardı ve yol ortasında aracını ateşe verip yaktı. Araç, yolun ortasında alev alev yanarken o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına alırken aracın kullanılamaz hale geldiği görüldü. Bayram A. ise bölgeye gelen polis tarafından gözaltına alındı ve ifadesi alınması için emniyete götürüldü.



Son Güncelleme: 04.02.2022 22:32
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Anahtar Kelimeler:
KonyaHafif Ticari AraçAracını Yakan AdamBoşanma
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