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Kontrolden çıkan lüks araç 61 yaşındaki simitçiyi ezdi!

Denizli'de etkili olan kar yağışları nedeniyle buzlanma meydana gelen yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil yol kenarında simit satan 61 yaşındaki Cemil Varol’a çarptı. Talihsiz adam ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

20 Ocak 2022 Perşembe 20:54
Kontrolden çıkan lüks araç 61 yaşındaki simitçiyi ezdi!
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Olay Denizli'ye bağlı Merkezefendi ilçesinde meydana geldi. Bölgede etkili olan kar yağışları nedeneiyle buzlanma oluşan yolda seyir halinde ilerleyen Cemaleddin D. (39) buzlanan yolda kontrolden çıktı. Aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden Cemaleddin D., yolda hızla kayarak yol kenarındaki kaldırımın üzerinden seyyar simit tezgahına çarptı.

Tezgahın sahibi 61 yaşındaki Cemil Varol kanlar içinde kaldırımda savrulurken, çevredekilerin ihbarı üzerinde kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralandığı anlaşılan Cemil Varol, ambulansa alınarak hastaneye kaldırılırken, burada tedavi altına alınan Varol'un doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Otomobilin sürücüsü Cemaleddin D., polis tarafında gözaltına alınarak emniyete götürülürken, yan koltukta oturan Cemalettin D.'nin eşi Hatice D. ise hafif yaralandığı için ilk müdahalesi kaza yerinde yapılarak emniyete alındı.


Son Güncelleme: 20.01.2022 20:54
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Anahtar Kelimeler:
DenizliLüks AraçKazaSimitçiCemil Varol
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