Kontrolden çıkan lüks araç 61 yaşındaki simitçiyi ezdi!

Olay Denizli'ye bağlı Merkezefendi ilçesinde meydana geldi. Bölgede etkili olan kar yağışları nedeneiyle buzlanma oluşan yolda seyir halinde ilerleyen Cemaleddin D. (39) buzlanan yolda kontrolden çıktı. Aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden Cemaleddin D., yolda hızla kayarak yol kenarındaki kaldırımın üzerinden seyyar simit tezgahına çarptı.

Tezgahın sahibi 61 yaşındakikanlar içinde kaldırımda savrulurken, çevredekilerin ihbarı üzerindeyerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralandığı anlaşılan Cemil Varol, ambulansa alınarak hastaneye kaldırılırken, burada tedavi altına alınan Varol'un doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Otomobilin sürücüsü Cemaleddin D., polis tarafında gözaltına alınarak emniyete götürülürken, yan koltukta oturan Cemalettin D.'nin eşi Hatice D. ise hafif yaralandığı için ilk müdahalesi kaza yerinde yapılarak emniyete alındı.