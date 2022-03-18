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Kocaeli'nde ormanlık alanda ağaca asılı erkek cesedi bulundu

Kocaeli’nin Derince ilçesinde bulunan çamlık bir alanda ağaca asılı halde bir erkek cesedi bulundu.

18 Mart 2022 Cuma 22:05
Kocaeli'nde ormanlık alanda ağaca asılı erkek cesedi bulundu
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Kocaeli’in Derince İlçesinde çamlık alanda bir erkek cesedine rastlandı. İlçenin Yenikent mahallesinde gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre İsmetpaşa Caddesi’nde bulunan çamlık bir alanda bölgeden geçen vatandaşlar ağaca asılı bir insan farkettiler. Ergün Kalka isimli bir erkeğe ait olan bedenin cansız olduğu anlaşıldı. Olayın ihbar edilmesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri intikal etti. Olay yerine gelen ekiplerin incelemelerinde Ergün Kalka’ya adlı kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde incelemelerde bulunan ekipler şüpheli bir durum olmadığını tespit ettiler. Ölen şahısın 48 yaşında olan Ergün Kalka’na ait olduğu belirlenirken polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.

Son Güncelleme: 18.03.2022 22:05
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Anahtar Kelimeler:
KocaeliCeset
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