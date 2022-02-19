Kıyamet ne zaman kopacak? Kıyametin kopacağı tarih nedir? Kıyamet nasıl kopacak?

Kıyamet ne zaman kopacak?

İnsanlar tarih boyunca kıyamet hakkında pek çok fikir ve düşünce ortaya atmıştır Fakat kıyametin gerçek olarak ne zaman gerçekleşeceğini Rabbimiz bilir. Kur'an'da "Ne zaman gellip çatacak?" diye kıyamet sorusu sorulur. De ki: “Onun hakkındaki bilgi sadece Rabbimin katındadır. Vakti geldiğinde onu açığa çıkaracak olan ancak Allah’tır. O (kıyamet), göklere de yere de ağır gelecektir! Sizi ansızın yakalayacaktır!” Sanki sen onu biliyormuşsun gibi sana soruyorlar. De ki: “Onun bilgisi Allah katındadır, fakat insanların çoğu bunu bilmezler.”

İnsan, ölümü hoş olarak karşılamaz ancak herkesin kıyameti de kendi ölümüyle başlar. Peygamber Efendimiz, "Ey Allah'ın Resulü, kıyamet ne zaman kopacak?” diye soran kişiye, “Onun için ne hazırladın?” diye yanıt vermiştir. Msülüman, kıyametin ne zaman kopacağıyla değil, ona yapacağı hazırlıkla ilgilenmelidir. Rabbimizi ve Peygamberimizi gönülden severek Allah ve Resûlü’nün istediği doğrultuda hayat yaşayarak kıyamete karşı en iyi şekilde hazırlanmış oluruz.