İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İŞKUR, 70 bin işçi alımı yapılan ilanları yayınladı!
Son Dakika
İŞKUR, 70 bin işçi alımı...
Alişan ve Buse Varol çifti boşanıyor!
Son Dakika
Alişan ve Buse Varol çifti...
Elektrik ve doğal gazda hane başına 5 bin lira destek!
Son Dakika
Elektrik ve doğal gazda hane...
Oğulcan Engin ile Miray Daner evleniyor mu?
Son Dakika
Oğulcan Engin ile Miray Daner...

Kıyamet ne zaman kopacak? Kıyametin kopacağı tarih nedir? Kıyamet nasıl kopacak?

Kıyamet ne zaman kopacak, kıyametin tarihi belli mi, kıyamet nasıl meydana gelecek gibi pek çok merak edilen soruların yanıtını yazımızda paylaştık. İşte kıyamet konusu hakkında merak edilenler...

19 Şubat 2022 Cumartesi 02:09
Kıyamet ne zaman kopacak? Kıyametin kopacağı tarih nedir? Kıyamet nasıl kopacak?
Takip Et:

Kıyamet ne zaman kopacak?

İnsanlar tarih boyunca kıyamet hakkında pek çok fikir ve düşünce ortaya atmıştır Fakat kıyametin gerçek olarak ne zaman gerçekleşeceğini Rabbimiz bilir. Kur'an'da "Ne zaman gellip çatacak?" diye kıyamet sorusu sorulur. De ki: “Onun hakkındaki bilgi sadece Rabbimin katındadır. Vakti geldiğinde onu açığa çıkaracak olan ancak Allah’tır. O (kıyamet), göklere de yere de ağır gelecektir! Sizi ansızın yakalayacaktır!” Sanki sen onu biliyormuşsun gibi sana soruyorlar. De ki: “Onun bilgisi Allah katındadır, fakat insanların çoğu bunu bilmezler.”

İnsan, ölümü hoş olarak karşılamaz ancak herkesin kıyameti de kendi ölümüyle başlar. Peygamber Efendimiz, "Ey Allah'ın Resulü, kıyamet ne zaman kopacak?” diye soran kişiye, “Onun için ne hazırladın?” diye yanıt vermiştir. Msülüman, kıyametin ne zaman kopacağıyla değil, ona yapacağı hazırlıkla ilgilenmelidir. Rabbimizi ve Peygamberimizi gönülden severek Allah ve Resûlü’nün istediği doğrultuda hayat yaşayarak kıyamete karşı en iyi şekilde hazırlanmış oluruz.



Son Güncelleme: 19.02.2022 02:09
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KıyametNe Zaman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsimden telefon numarası sorgulama işlemi nasıl yapılır ?
İsimden telefon numarası sorgulama işlemi nasıl yapılır ?
Cennette kimler olacak? Cennete giden kişi ailesini ve sevdiklerini görebiliyor mu ?
Cennette kimler olacak? Cennete giden kişi ailesini ve sevdiklerini görebiliyor mu ?
Azrail aynı anda ölen insanların canını nasıl alıyor?
Azrail aynı anda ölen insanların canını nasıl alıyor?
Varlık türü olarak şeytan cin midir, melek midir ?
Varlık türü olarak şeytan cin midir, melek midir ?
Cennet ve cehennemden çıkılır mı? Cehennem ebedi midir?
Cennet ve cehennemden çıkılır mı? Cehennem ebedi midir?
Dünyanın bir sonu var mıdır? Kıyamet kopacak mı?
Dünyanın bir sonu var mıdır? Kıyamet kopacak mı?

Popüler Haberler

Orucun rükünleri nelerdir? Ramazan orucunun rükünleri
1 Bitcoin kaç TL, kaç Dolar ediyor? 20 Şubat 2022 Pazar Bitcoin ne kadar oldu?
21 Şubat 2022 Pazartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 21 Şubat Pazartesi at yarışı programı
TJK 20 Şubat 2022 Pazar at yarışı sonuçları
İsimden telefon numarası sorgulama işlemi nasıl yapılır ?
Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 20 Şubat 2022 Pazar Instagram giriş sorunu
Hangi illerde evde bakım parası yattı? 20 Şubat 2022 Pazar evde bakım maaşlarının yatırıldığı şehirler listesi
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 20 Şubat 2022 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?
FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle 20 Şubat 2022 Pazar
Ehli kitap nedir, ehli kitap kimlerdir ?
beIN CONNECT nisan ayında neler var?
Whatsapp profil resmi bellek yetersiz sorunu nasıl çözülür?
Halkbank'tan Ertelemeli 30 bin TL Kredi Müjdesi Geldi!
Netflix Bu Gece Ormanda Kimse Uyumuyor filmi konusu ve yorumu nedir?
TRT Spor yayın akışı, bugün nasıl olacak? 2 Temmuz 2021 Cuma TRT Spor dizi, film ve programları
Akbank Kredi Başvurusu 20 bin TL'ye kadar kredi imkanı
Edho Hakan Kim? Ali Yerlikaya kimdir?
Ahiretin önemi nedir? İslam’da ahiret inancı nedir?
Them dizisinin konusu nedir? Başrolde kim var?
Azrail aynı anda ölen insanların canını nasıl alıyor?
EDHO Hızır'ın düşmanı Ercan kim?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.