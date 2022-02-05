Kısa çalışma ödeneği kesilenler işsizlik maaşı alabilir mi?

Kısa çalışma ödeneği sona erdi. 1 yıldır pandemi dolayısıyla verilen kısa çalışma ödeneği 31 Mart 2021 tarihinde sona erecek. Vatandaşlarımız kısa çalışma ödeneği kesilen kişilerin işsizlik maaşından yararlanıp yararlanamayacağını merak ediyor. Kısa çalışma ödeneği alan vatandaşlarımız işsizlik maaşı alabilecek mi? İşsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır? Bu soruların yanıtlarını bu haberimizde vereceğiz.

Kısa Çalışma Ödeneği Alanlar İşsizlik Maaşı Alabilir mi?

Koronavirüs pandemisinden dolayı birtakım önlemler alan devletimiz, işten çıkarmaları yasaklayarak kısa çalışma ödeneğine geçiş yaptı. Bu sayede vatandaşlarımız hem gelir kaybı yaşamadı hem de virüsten korunmuş oldu. Ancak son yapılan açıklamalara göre kısa çalışma ödeneği 31 Mart 2021 tarihinde sona erecek. Kısa çalışma ödeneği kesilen vatandaşlarımız işsizlik maaşı alabilir miyim sorusunun yanıtlarını arıyor. Kısa çalışma ödeneği aldıktan sonra işten çıkarıldıysanız işsizlik maaşına başvuruda bulunabilirsiniz.

İşsizlik Maaşı Başvuru Şartları

İşsizlik maaşı almak isteyen vatandaşlarımızın belirli şartları yerine getirmeleri gerekmektedir. İşten kendi isteğinizle istifa ederseniz işsizlik maaşı alamazsınız. Çalıştığınız yerde en az 120 gün boyunca aralıksız çalışıyor olmanız gerekiyor. Son 3 yıl içerisinde 600 günü sigortalı olarak geçirmeniz gerekmektedir. Bu şartları taşıyan herkes işsizlik maaşı alabilir.

İşsizlik Maaşı Başvurusu

İşsizlik Maaşı Kaç Gün Boyunca Alınır?

İşsizlik maaşına başvuru yapabilmeniz için işten çıkarıldığınız tarihten itibaren en geç 1 ay içerisinde İŞKUR’a bizzat başvuru yapmanız gerekmektedir. Ayrıca İŞKUR’un kendi resmi adresi olan www.iskur.gov.tr adresine girerek başvuru yapma hakkınız vardır.

İşsizlik maaşında önemli kriter daha evvel kaç gün boyunca sigortalı olarak çalıştığınızdır. 600 gün boyunca sigortalı olarak çalışan kişi 6 ay, 900 gün sigortalı çalışan 8 ay, 1080 gün sigortalı çalışan kişi ise 10 ay boyunca işsizlik maaşı alacaktır.

İşsizlik Maaşı Ne Kadar?

Ne kadar prim yatırırsanız o kadar fazla işsizlik maaşı alırsınız. İşsizlik maaşında brüt maaş dikkate alınır. Önek verecek olursak, 3500 TL maaş alan bir kişinin işsizlik maaşı 1400 TL civarında olacaktır. 4000 TL maaş alıyorsanız işsizlik maaşınız 1600 TL civarında olur. 7500 TL maaş alıyorsanız 2800 TL civarında bir işsizlik maaşı alırsınız.

İşsizlik Maaşım Kesildi Ne Yapmalıyım?

İşsizlik maaşında gerekli şartları yerine getirmezseniz maaşınız kesilir. Her işleminiz elektronik ortamlardan İŞKUR yetkilileri tarafından gözlenmektedir. İkamet yeriniz değişirse, devletten yardım almaya başlarsanız, sosyal yardım vakıflarından ya da engellilik maaşı alıyorsanız, bir yerde sigortalı olarak çalışmaya başlarsanız işsizlik maaşınız kesilecektir. Bu açıdan işsizlik maaşı süresince yukarıda bahsettiğimiz şartlara uymanız gerekiyor. Aksi halde maaşınız kesilir ve hiçbir hak talep edemezsiniz.