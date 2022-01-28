Kırmızı örümcekle nasıl mücadele edilir, kırmızı örümcek ilacı nedir?

Kırmızı örümcekler, yaprakların alt yüzeylerinde bulunmaktadır. Yaprakların alt yüzeyine ipek ağlar örmektedir. Burada yumurtaları ile birlikte yaşarlar. Yetişkin bir kırmızı örümcek 0,5 ile 0,7 mm boyundadır. Göz ile görülebilme imkanına sahiptir. Larvalar genellikle üç bacaklı olurken erginler dört bacaklıdır. Yumurtaları küre şeklindedir. Açılmaya yakın koyulaşma olur.

Kırmızı Örümcek İlacı

Zararlı bir böcektir. Özellikle kabak, biber, patlıcan, domates, salatalık ve fasulye bitkilerine zarar verirler. Dişi olanlar yumurtladıkları zaman bu yumurtaları yaprakların alt yüzeyinde bulunan yaprak damarlar boyunca ördükleri ağaçların arasına bırak türler. Yumurtadan çıkan kırmızı örümcekler iki dönem geçirdikten sonra yetişkin bir örümcek olurlar. Yetişkin olma sürecinde üç farklı gömlek değişikliği yaparlar. Bir dişi kırmızı örümcek 100 ile 200 yumurta arasında yumurtlama yapabilir. Seralarda ise koşullara bağlı olarak yılda on ile on iki döllenme Yaşar.

Kırmızı örümcekler bitkilerin özsuyunu emerek beslendikleri için bitkilerin dokuzundan zedelenmelere yol açarlar. Yapılan bu emme işlemi sonrasında bitkilerin yapraklarında sararmalar ve kıvrılmalar görülür. Bu yüzden bitkinin kalitesi düşer ve ürün verimi azalır. Kırmızı örümcek ilacı sayesinde ürünlerini koruyabilirsiniz.