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Kiralık Tatil Villalarına Olan İlgi Yüzde 200 Arttı

Tatil döneminde, diğer insanlarla teması en aza indirmek ve hijyenik bir deneyim yaşamak isteyenler için villa kiralama ilgi odağı olmayı sürdürüyor.

26 Ocak 2022 Çarşamba 11:42
Kiralık Tatil Villalarına Olan İlgi Yüzde 200 Arttı
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Tatil döneminde, diğer insanlarla teması en aza indirmek ve hijyenik bir deneyim yaşamak isteyenler için villa kiralama ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Tatil villası arayışında geniş bir villa portföyü sunan www.hellovillam.com'un kurucusu Sercan Korkuç’a göre kiralık villalara olan ilgi dönemsel bir artış değil. Adeta bir trend… Tatil için, otel ya da pansiyon gibi alternatifler yerine villaları tercih edenlerin sayısının artacağını söyleyen Korkuç’un tatil villalarına dair yaptığı açıklamalara bakalım…

Villa kiralamada seçenekler artıyor, talep katlanıyor

Tatil villaları konusunda en geniş portföylerden birine sahip olan güvenilir villa kiralama sitesi HelloVillam, tatil villası arayışındaki yerli ve yabancı turistin ilk tercihlerinden. Yazlık villa kiralamayı düşünenlere hemen villa kiralama olanağı sunan platformun kurucusu Sercan Korkuç, tatil için villa tercih edenlerin sayısındaki ciddi artışa işaret etti ve “Geçtiğimiz sene, bir önceki yıla göre tatil villalarına olan talep yüzde 200’den fazla arttı. Bu artış, son birkaç yılın en büyük artışı oldu.” ifadesini kullandı. Tatil için günlük ya da haftalık villalara ilgi artışını “Otel ya da pansiyon gibi tatil alternatiflerine göre, kiralık villa her geçen gün daha da öne çıkıyor. Yemeğiniz, havuz ya da diğer olanaklar, manzaranız, bir tatilden beklentileriniz diğer insanlardan farklı olabilir. Ailenizle, dostlarınızla size özel bir ortamda kalmak isteyebilirsiniz. Tatil villası işte bu noktada devreye girdi ve herkese hitap eden konseptlerle en çok tercih edilenlerden biri oldu.” cümleleriyle açıklayan Korkuç, Antalya ve Muğla başta olmak üzere birçok turizm merkezinde villaların yaygınlaştığını da vurguladı.

‘Güvenilir siteleri tercih edin’

Sercan Korkuç, villa tatili yapmayı düşünenlerin havuzlu, denize sıfır ya da ucuz kiralık villa arayışında acele karar vermemesi gerektiğini ve sadece güvenilir villa kiralama sitelerini tercih etmesi gerektiğini de vurguladı. En iyi villa kiralama sitesi olarak gösterilen HelloVillam’ın kurucusu, “Güzel bir tatil planı öncesinde, karara vardıysak hemen villa kiralayalım, ucuz kiralık villa bulalım istiyoruz. Günlük ya da haftalık, havuzlu, bahçeli ve lüks bir tatil için araştırma yapıyoruz ancak karşımıza çıkan ilk adreste hemen karar vermemeliyiz. Güvenilir villa kiralamak istiyorsanız, villa kiralama sitesinin yasal olarak bir TÜRSAB belgesi olup olmadığına bakmalıyız.” ifadelerini kullandı. Korkuç villa kiralama sitelerinin doğa içinde, bahçeli ya da lüks fark etmeksizin, gereken tüm bilgileri şeffaf bir şekilde vermesi gerektiğine de vurgu yaptı.

Nasıl bir tatil villası?

Tatil villası seçimiyle ilgili olarak “İyi bir villa tatilinde bölge seçimi çok önemli. Huzurlu bir tatil arıyorsanız doğa içinde, merkezden uzak konumda bir villa seçmelisiniz. Daha hareketli bir ortam arıyorsanız, merkezi noktalara yakın bir villa seçmelisiniz. Aradığınız sunan, havuz, bahçe ya da jakuzi gibi donanımlara sahip villalar size kusursuz tatil deneyimini yaşatabilir.” diyen Sercan Korkuç, herkese hitap eden villaların bulunduğunu ve yazlık, jakuzili balayı villaları gibi seçeneklerin yer aldığı sitede herkesin aradığını bulabileceğini de söyledi.

Muhafazakar ve İslami konseptte korunaklı villalar, geniş aileler için çocuk havuzlu villalar ve evcil hayvan sahipleri için evcil hayvan kabul eden villaların yer aldığı platformun kurucusu, bu yıl villalara olan talebin yine yüksek olacağını belirterek, ailesi ve arkadaşlarıyla villada tatil planlayanlar için, “Tatil villalarına olan ilgi artışı sürüyor ve 2022 sezonunda villa tatili yapmak isteyenlerin şimdiden planlarını netleşirmelerini ve erken rezervasyon yapmalarını öneririm.” uyarısını yaptı.


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