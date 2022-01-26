Kira geliri beyannamesi verilmesi önemli

Gelir İdaresi Başkanlığının araştırma sonucu çıkan verilerine göre ülkemiz genelinde 2 milyon 56000 gayrimenkulden kira geliri elde edildi saptanmaktadır. Kira sahiplerinin 2000 yılında elde edilen kira gelirlerine ilişkin yıllık vergisi beyannameleri 31 Mart 2021 tarihine kadar idare ulaştırılması gerekmekteydi.

Bu beyannamelerin gönderilme sitesi gelir idaresi başkanlığının sitesi olan www.gib.gov.tr üzerinden 7/24 ulaşabilecekleri adrese teslim edilmeliydi. Farklı bir yol da. Yerleşim adreslerimin bulunduğu yerdeki vergi dairesine el yordamıyla verilebilecektir. Mali müşavirler üzerinden de beyanname sisteminden kira gelirleri beyan edilebilmekte.

Belirtilen beyannamedeki çıkan borç Mart ve temmuz ayları olmak üzere 2 taksitle ödenebilecek.

İlk taksitin damga vergisi birlikte 31 Mart'ta kadar 2 taksit ise 31 Temmuz’un resmi tatile rastlaması sebebiyle 2 ağustosa kadar ödenmesi planlanılıyor.

Beyanname ile ilgili teşhis kaydı yapıldıktan sonra vergi anlaşmalı olan tüm bankalar aracıyla borç ödenebilir ya da ödenecek gelir vergisi interaktif vergi dairesinin hesaplamalar bölümünden yararlanılarak ne kadar borcunuzun miktarını öğrenebilirsiniz.E-devlet üzerinden girişinizi sağlayarak gelir idare başkanlığı sayfasından beyannamenizi ulaştırabilirsiniz.

Kimlerin beyanname vereceği belirlendi

Beyanname verecek kişiler arasında şunlar yer almakta;

Toplam geliri yalnızca gayrimenkul sermaye iradından itibaren mükellefi olan kişiler konut kira geliri 2020 yılı üzerinden belirlenmiş miktarı olan 6600 TL'yi aşanlar beyanname verme yükümlülüğü zorundadır. Eğer belirtilen bu paranın altındaysa kişiler herhangi bir kira beyannamesi vermek zorunda kalmamaktadır. İşyerleri üzerinden kira vergisi uygulayanlarsa 49 bin lirayı aşanlar beyannameyi vermesi zorunlu hale gelmektedir.

Belirtilen aylık tarihin içinde mal ve haklarının kiralanmasından elde edilen gelirlerden kesinti ve istisna uygulanması gerekmeyen ve miktarı 2020 yıl için 2.600 TL beyanname verme sınırı ajanlarda yıllık beyanname verecek olan kişiler arasında yer almaktadır.

İstisna tutarı üzerinde konut gelirine sahipseniz

Belirtilen miktarın dışında istisna tutar üzerinde herhangi bir konuk gelinine sahipseniz yıllık beyanname edilen kira gelirinden düşülmesi gerekmektedir.

Yukarıdaki açıklamış olduğum kira gelirleri eğer beyan edilemez ise 6600 TL istisnadan faydalanama sağlayamayacaklar. Kurumca herhangi bir tespitde bulunulmadan düzeltme yapılması durumunda söz konusu istisnadan yararlanması mümkün olamayacaktır.