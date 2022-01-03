Şehir hayatından kaçıp köyde doğayla birlikte iç içe yaşamak isteyen, şehir hayatının stresinden uzaklaşmak isteyen kişiler için devlet desteği ile oluşturulan bir Tarım ve Hayvancılık projesi olarak hazırlanan "köye dönüş yardımı" sağlanıyor. Kişilerin bu desteği alabilmeleri için tarım veya hayvancılıkla uğraşmaları gerekiyor. Bu hususta başvuruda bulunan çiftçilere 300 koyun ve 30 bin TL hibe kredi veriliyor. Başvurular, İl, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine giderek bizzat başvuruda bulunulması gerekiyor.

Kimler Köye Dönüş Yardımı Alabiliyor?

-Köye taşınıp koyun, keçi besleme kararı alan kişiler

-Köye taşınıp büyükbaş sığır, manda veya inek besleme kararı alan kişiler

-Köye taşınarak meyve bahçeleri kurmak kararı alan kişiler

-Köye taşınıp seracılık yapma kararı alan kişiler

-Köye taşınarak kültür mantarı yetiştiriciliği yapma kararı alan kişiler

-Köye taşınarak fide, fidan ve süs bitkisi yetiştirme kararı alan kişiler

-Köye taşınarak tavuk çiftliği kurup tavukçuluk yapmak isteyen kişiler

-Köye taşınma kararı alıp kaz, ördek, hindi yetirştirme kararı veren kişiler, köye dönüş yardım parasını alabiliyorlar.

Devlet destekli köye dönüş yardımı alabilmek için birtakım şartları sağlamak gerekiyor. Bu şartlar: T.C. vatandaşı olmak, 18-41 yaş aralığında olmak, herhangi bir iş yerinde çalışıyor olmamak ve sağlık güvencesine sahip olmamak, örgün öğretim görmemiş olmak, bu yardımı ilk kez alıyor olmak, vergi mükellefi olmamak şartları aranıyor.