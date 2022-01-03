Kıdem Tazminatı ne kadar oldu?

Memur maaşı katsayısına göre belirlenen kıdem tazminatı tavanı, işten ayrılmış olan çalışanlara bir yıllık çalışmasının karşılığı olarak verilen en yüksek tazminat tutarı olarak kabul ediliyor.

Kıdem tazminatı tavanı, memur maaşı katsayısı yoluyla hesaplanır. Çalışanın işten ayrıldığı tarihte ödenen en çok bir yıllık ödeme kıdem tazminatı olur. Aslında burda kıdem tazminatı tavan uygulamasındaki asıl görev, işverenin haklarına koruma sağlamak amacıyla yapılıyor. Eğer vatandaşların brüt ücretinin yüksek olması dahilinde alacakları kıdem tazminatı, tavan miktarını aşarsa o aşan fazlalık miktarı içir ödeme gerçekleştirilmiyor.

2021 yılı için kıdem tazminatı tavan miktarı belli oldu.

1 Ocak 2021-30 Haziran 2021 olarak belirlenen tarihler arasında kıdem tavanı tazminat tutarı, 7 Bin 638 TL 96 kuruş olarak belirlendi.

1 Temmuz 2021-31 Aralık 2021 olarak belirlenen tarihler arasında SGK kıdem tazminatı tavan tutarI, 8 Bin 284 TL 51 kuruş olarak belirlendi. Ayrıca kendi isteği ile işten ayrılanlar için de kıdem tazminatı veriliyor.