Kan donduran olay! Genç kız otel odasında ölü bulundu

Kan donduran olay akşam saatlerinde Antalya'da yaşandı.

Gelen bilgilere göre Antalya'da yaşamını sürdüren ve geçtiğiniz sene annesinin 44 yaşındaki kuzeni Birol K. Tarafından tecavüze uğradığını öne süren 17 yaşındaki Nuray Demir akşam saatlerinde otel odasında yarı çıplak halde ölü olarak bulundu. Olay yerinde incelemelerini sürdüren ekipler genç kızın boğazında kızarıklıklar olduğu sebebiyle boğularak öldürülmüş olabileceği üzerinde duruyor.

Öte yandan genç kız geçtiğimiz sene annesinin kuzeni olan Birol K tarafından cinsel istismara uğradığı gerekçesiyle şikayette bulunmuş ve Olay ardından genç kızın sağlık muayenesinde, cinsel istismar bulguları olduğu tespit edildi.

Şikayet üzerine ertesi gün evinde gözaltına alınan Birol K. suçlamaları reddederken, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Antalya 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen mahkemede hakim karşısına çıkan Birol K., adli kontrol koşuluyla serbest bırakılmıştı.

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