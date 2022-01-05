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Kamuda yeni düzenleme başlıyor !

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan milyonlarca memur yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında alınacak önlemleri ve mesai saatlerine ilişkin genelgenin yayınlanmasını bekliyor. Cumhurbaşkanlığı yeni normalleşme sürecinde alınacak tedbirlere ilişkin genelgeyi geçtiğimiz günlerde yayınladı. 14 Nisan 2021 tarihinde Resmi Gazetede Yayınlanan Kovid-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler konulu genelge yürürlükten kaldırıldığı ve 1 Temmuz 2021 tarihi itibari ile kamu kurumlarında normal mesai saatlerine dönüleceği açıklandı. Kamuda 1 Temmuz itibari ile başlayacak yeni düzenlemenin detayları haberimizde.

05 Ocak 2022 Çarşamba 06:13
Kamuda yeni düzenleme başlıyor !
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Türkiye 1 Temmuz 2021 Perşembe itibari ile yeni normalleşme sürecine giriyor. Yapılan aşılama çalışmalarıyla koronavirüs vaka sayılarında yaşanan azalma sonrası kamu kurum ve kuruluşları yeni normalleşme sürecine 1 Temmuz itibari ile başlayacak. Tüm kamu kurumları 1 Temmuz itibari ile normal masa düzeni ve mesai saatlerine geri dönecek.

1 Temmuz 2021 itibariyle kamuda yeni mesai düzeni

Korona virüs tedbirleri kapsamında 14 Nisan 2021 tarihinde resmi gazetede yayınlanan 2021/8 sayılı Kovid-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirlere dair genelge 1 Temmuz itibar ile yürürlükten kalkıyor. Yeni normalleşme sürecine dair genelge Cumhurbaşkanlığı tarafından duyuruldu.

Genelgede Sağlık Bakanlığı ve MİT Başkanlığında çalışan 65 yaş veri memurlar ve hamileliğinin 24. haftasından ve 32. haftasına kadarki süreçte olan kadınlar idari izinli sayılmaya devam edeceği açıklandı. Ancak Sağlık Bakanlığı ve MİT Başkanlığında çalışan 65 yaş ve üzeri memur olup yönetici pozisyonunda yer alan kişiler idari izinli kapsamında yer almayacağı da açıklandı.

1 Temmuz’da 2021’de başlayacak yeni düzende kamuda çalışan tüm personelin maske kullanması, sosyal mesafeye dikkat etmesi ve düzenli dezenfekte işlemlerinin devam ettirileceği açıklandı.


Son Güncelleme: 05.01.2022 06:13
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Anahtar Kelimeler:
Koronavirüs1 Temmuz Yeni Normalleşme SüreciKamu Kurum Ve Kuruluşlarında Koronavirüs Tedbirleri
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