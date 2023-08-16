Kahvaltılık ürünlerde son indirim! Saat 21.00'a kadar giden ŞOK'tan ucuza satın alacak

ŞOK'ta Büyük İndirim Fırsatları Sizi Bekliyor: Kidyz Oyun Hamuru Setleri ve Ev Ürünlerinde Muhteşem İndirimler! Alışverişin keyfini doyasıya yaşamak isteyenler için müjde zamanı! Türkiye'nin sevilen market zinciri ŞOK, sizi bekleyen büyük indirim fırsatlarıyla dolu bir etkinlikle geliyor. Kidyz Oyun Hamuru Setleri'nden, mutfakta şıklık sunan Papilla ürünlerine, ev dekorasyonuna yeni soluk getiren halı dokuma kilimlere kadar birçok özel üründe cazip indirimler sizleri bekliyor.

ŞOK'un Büyük İndirimleri Devam Ediyor: İşte Son Fırsatlar!

Türkiye'nin en popüler market zincirlerinden biri olan ŞOK, beklenen büyük indirim kampanyasının 15 Ağustos'ta sona ereceğini duyurdu. Kampanyanın son günü yaklaşırken, alışveriş severler heyecanla indirimli ürünleri incelemeye başladı. Bu büyük indirimde dikkat çeken fırsatlar arasında hızlı şarj başlığı sadece 399 TL, etkili yağ çözücü 17,95 TL ve pratik 3'lü servis seti sadece 14,95 TL gibi cazip fiyatlarla sunuluyor.

ŞOK'un indirim kampanyası kapsamında sunulan ürün yelpazesi oldukça geniş. Kadın terliklerinden sos tavalarına, android TV'lerden geceliklere kadar pek çok ürün uygun fiyatlarla satışa sunuluyor.

15 Ağustos 2023 Salı günü ŞOK mağazalarında indirimli olarak bulabileceğiniz ürünler ve fiyatları merak ediliyor. Alışveriş planlarınızı yaparken göz önünde bulundurmanız gereken bu detaylar, fırsatları en iyi şekilde değerlendirmenize yardımcı olacak.

Unutmayın, indirimlerle dolu bu kampanya fırsatlarını kaçırmamak için son gün yaklaşıyor. Uygun fiyatlarla ihtiyacınız olan ürünlere sahip olmak için bu fırsatları kaçırmamanızı öneririz. Ayrıntılı liste ve fiyat bilgileri için ŞOK mağazalarını ziyaret etmeyi unutmayın!









Muhteşem İndirim Fırsatları Şimdi Daha Cazip! Alışveriş tutkunlarına müjde!

En sevilen market zincirlerinden biri olan ŞOK, indirim furyasına hız kesmeden devam ediyor. Her biri birbirinden kullanışlı ve çeşitli ürünlerdeki indirimler, alışveriş deneyiminizi daha keyifli hale getirecek. İşte merakla beklenen 15 Ağustos fırsatlarından bazıları:

Çocukların Yaratıcılığını Destekleyen Kidyz Oyun Hamuru Setleri Sadece 49,95 TL! Eğlenceli ve öğretici Kidyz Oyun Hamuru Setleri, çocukların hayal gücünü geliştiren, renkli ve güvenli bir oyun deneyimi sunuyor. Hem eğlendiren hem de öğreten bu setler, sadece 49,95 TL'ye indirimli olarak sizleri bekliyor.

Mutfakta Şıklık ve Fonksiyon: Papilla Wok Tava, Sos Tava ve Sahan Sadece 79,95 TL! Mutfakta şıklığı ve pratikliği bir araya getiren Papilla Wok Tava, Sos Tava ve Sahan, yemek hazırlığına yeni bir boyut kazandıracak. En lezzetli yemekleri kolayca hazırlayabileceğiniz bu ürünler, sadece 79,95 TL'ye indirimli fiyatıyla sizleri bekliyor.

Büyüleyici Görüntü Kalitesiyle Fenoti 42" Full HD Android Smart Led Tv Sadece 4.699 TL! Ev eğlencesini en üst seviyeye çıkaracak olan Fenoti 42" Full HD Android Smart Led Tv, akıllı teknolojisi ve büyüleyici görüntü kalitesiyle dikkat çekiyor. Sadece 4.699 TL'ye indirimli fiyatıyla bu televizyonu kaçırmayın!

Evini Yenilemek İsteyenlere Özel: Koza Halı Dokuma Kilimlerde Büyük İndirim! Ev dekorasyonunuzu yenilemek isteyenler için harika bir fırsat! 120x170 cm Koza Halı Dokuma Kilim sadece 279 TL, 80x150 cm olan ise sadece 179 TL'ye indirimli fiyatıyla sizleri bekliyor.

Şıklığı ve Rahatlığı Bir Arada Sunan Kadın Giyim Ürünlerinde İndirim Rüzgarı! Kadın Şortlu Takım sadece 139 TL'ye, Kadın Düğmeli Gecelik ise sadece 119 TL'ye indirimli olarak sunuluyor. Hem şık hem de rahat olmak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat!

Ev Dekorasyonunda Detaylar Önemlidir: Kırlent Kılıfı ve Jüt Saçaklı Kırlent Kılıfında İndirim! Evdeki atmosferi en ince detaylarıyla şekillendirenler için Kırlent Kılıfı ve Jüt Saçaklı Kırlent Kılıfı sadece 49,95 TL ve 59,95 TL'ye indirimli fiyatlarıyla şimdi daha erişilebilir. Bu indirim fırsatları sadece bazılarını içeriyor ve 15 Ağustos 2023 tarihine kadar geçerlidir. Siz de ŞOK mağazalarına uğrayarak bu muhteşem indirimleri kaçırmadan en sevdiğiniz ürünlere sahip olabilirsiniz. Fırsatları yakalamak için hemen harekete geçin!









Alışverişin keyfini doyasıya yaşamak isteyenler için müjde zamanı! Türkiye'nin sevilen market zinciri ŞOK, sizi bekleyen büyük indirim fırsatlarıyla dolu bir etkinlikle geliyor. Kidyz Oyun Hamuru Setleri'nden, mutfakta şıklık sunan Papilla ürünlerine, ev dekorasyonuna yeni soluk getiren halı dokuma kilimlere kadar birçok özel üründe cazip indirimler sizleri bekliyor.

Çocukların yaratıcılığını destekleyen Kidyz Oyun Hamuru Setleri sadece 49,95 TL ile alıcılarını bekliyor. Hem eğlenceli hem de öğretici bu setler, miniklerin hayal dünyasını renklendiriyor.

Evde mutfak deneyimini bir üst seviyeye taşımak isteyenler için Papilla markasının Wok Tava, Sos Tava ve Sahan ürünleri sadece 79,95 TL'ye indirimli olarak sunuluyor. Pratikliği ve şıklığı bir araya getiren bu ürünler, yemek hazırlığını keyifli hale getiriyor.

Ev dekorasyonunu yenilemek isteyenler için Koza Halı Dokuma Kilimlerde büyük bir fırsat var. 120x170 cm boyutunda olan kilim 279 TL, 80x150 cm boyutundaki kilim ise 179 TL'ye indirimli olarak alıcılarını bekliyor.

Ayrıca kadın giyim ürünlerinde de kaçırılmayacak fırsatlar var. Kadın Şortlu Takım sadece 139 TL'ye, Kadın Düğmeli Gecelik ise sadece 119 TL'ye indirimli olarak satışa sunuluyor. Şıklık ve rahatlığı bir arada yaşamak isteyenler için harika seçenekler sunuluyor.

Ev dekorasyonunun en ince detaylarında şıklığı yakalamak isteyenler için Kırlent Kılıfı ve Jüt Saçaklı Kırlent Kılıfı sadece 49,95 TL ve 59,95 TL'ye indirimli fiyatlarıyla ŞOK raflarında yerini alıyor.

15 Ağustos 2023 tarihine kadar devam edecek olan bu büyük indirim fırsatlarını kaçırmamak için hemen en yakın ŞOK mağazasına uğrayabilirsiniz. Hem cebinizi hem de evinizi mutlu edecek bu kampanyayı kaçırmayın!

Unutulmaz indirim fırsatlarını değerlendirmek için acele edin! ŞOK'un 15 Ağustos'a kadar devam edecek olan bu büyük kampanyasıyla hem evinizi yenileyebilir hem de sevdiklerinize özel hediyeler alabilirsiniz. Kidyz Oyun Hamuru Setleri'nden Papilla mutfak ürünlerine, halı dokuma kilimlerden şık kadın giyim ürünlerine kadar geniş bir yelpazede cazip indirimler sizi bekliyor. Eğlenceli ve avantajlı alışveriş deneyimi için en yakın ŞOK mağazasına uğramayı unutmayın!

Unutulmaz indirim fırsatlarını değerlendirmek için acele edin! ŞOK'un 15 Ağustos'a kadar devam edecek olan bu büyük kampanyasıyla hem evinizi yenileyebilir hem de sevdiklerinize özel hediyeler alabilirsiniz. Kidyz Oyun Hamuru Setleri'nden Papilla mutfak ürünlerine, halı dokuma kilimlerden şık kadın giyim ürünlerine kadar geniş bir yelpazede cazip indirimler sizi bekliyor. Eğlenceli ve avantajlı alışveriş deneyimi için en yakın ŞOK mağazasına uğramayı unutmayın!