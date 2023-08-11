Kafası borçtan kurtulmayan 5 burç! Parası bitse borçlanıp yine harcıyorlar

Alışveriş tutkunu o olan o burçların borçları bitmiyor. Elinde para geçtiği an bitiren asla birikim yapamayan burçlar belli oldu. İşte astrolojiye göre borç batağında olan burçlar...

Alışveriş deyinde aka gelen o burçların bütçeleri zorlaştırdığı belirtildi. Sürekli yeni bir şeyler alarak borç oluşturan burçlar asla alışverişten vazgeçmiyor.

YAY

Bir şey almadan önce asla hesap yapmayan Yay, kredi kartını limitinin sonuna kadar kullanabilirler. Seyahat etmeyi ve özgür yapısı olan Yay burçları, en çok para harcayan burçların başında geliyor.

İKİZLER

Özellikle giyim konusunda fazlasıyla para harcayan İkizler, harcadığı parayı çoğu zaman hesaplamalardan harcıyor. İkizler burçları genellikle kredi kartının son limitine kadar harcama yapıyor.





BALIK

Paralarını kontrollü olarak harcamayan Balık burçları, giyime ve bakıma fazlasıyla düşkün olurken kendileri için para harcamayı severler. Kazandıklarından daha fazlasını harcama kapasiteleri mevcut.

TERAZİ

Hayat standartlarının hep en üst seviyede olmasına özen gösteren Terazi burçları, kişisel görüntülerine önem veriyorlar. Alışveriş yaparken sınırı olmazken elindekini bitirip fazlasıyla borca girebilirler.

ASLAN

Şık ve güzel görünmeyi seven Aslan burçları, modayı yakından takip ederken alışveriş yapmaktan alı koymazlar. Mağazaya girince ürünün pahalı olup olmadığına bakmadan alışveriş yapabilirler. Sonuna parasız kalsalar bile zevklerinden vazgeçmezler.