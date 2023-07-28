Kaçınılmaz son geldi çattı! 7,2 büyüklüğündeki deprem o ilde yaşayanların uykularını kaçıracak

Uzman isimler depremle ilgili uyarılarını sürdürüyor. 7.2 büyüklüğünde deprem gelebilir! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

DEPREM UYARILARI DEVAM EDİYOR

Bilim Akademisi üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür Adana Kozan'da yaşanan deprem ile ilgili açıklamalar yaptı. Naci Görür Adana'nın hassas olduğunu açıkladı. Görür açıklamasında şu ifadelere yer verdi; 'Depremin olduğu faylar genel olarak sol yönlü doğrultu atımlı faylar. 6 Şubat tarihinde yaşanan büyük deprem felaketi Güneydoğu'da yani Doğu Anadolu fayı üstünde yaşandı. Anadolu fay hattının devamı nitelikte olan Ölüdeniz dahil olmak üzere Diyarbakır denirse Hatay'a kadar büyük bir deprem kuşağı altında. 7.7 ve 7.6 iki büyük deprem yaşandı ve büyük bir enerji ortaya çıktı. Bölgede kırılmayan faya ya da faylara transfer ediliyor.





Bu sebeple 6 Şubat depreminin arkasından Adana ve Hatay'a dikkat edilmesi gerektiğini vurguladım. Bu söylediğim transfer sebebiyle 15 gün sonra Hatay'da 6.4 şiddetinde bir deprem daha yaşandı. Adana'da çok sayıda Doğu Anadolu fay zonu ile ilişkili fay saçakları bulunuyor. 5.6 şiddetinde deprem yaşandı. Adana ilinin belli yerlerinde belirli ölçüde yıkım oldu. Diğer faylarda ne kadar stres transferi var, birikim var bilmiyoruz. Adana havzasında birçok fay eğer uzun zamandır stres biriktiriyorsa 6 Şubat tarihinde yeterince stres biriktiren faya enerji transferi varsa o fay üstünde bir deprem yaşanabilir. Marmara içinde Kuzey, Kuzey Anadolu fayından kuzey kolun kırılacağını tahmin ediyoruz. İstanbul depremi halen çok ciddi. İstanbul'u depreme hazırlamak gerekiyor. 99 depreminin üstünden 24 sene geçti. O ihtimallerde benim tahminlerime göre daha umutsuz sonuçlara doğru gidiliyor. Her sene Kuzey Anadolu fayının kuzey kolunda iki buçuk santim hareket stres artırımı meydana geliyor.'