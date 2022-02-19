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Kabir azabı gerçekten var mı? Kimler kabir azabı çekecek?

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte dini konular merak edilmeye başlandı. En çok merak edilen konular arasında kabir azabı geliyor. Vatandaşlarımız kabir azabı var mı, kabir azabı nasıldır, kabirde neler yaşanacak sorularının yanıtlarını merak ediyor.

19 Şubat 2022 Cumartesi 17:24
Kabir azabı gerçekten var mı? Kimler kabir azabı çekecek?
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Kişinin ölümü ve kıyametin kopmasından sonra kabir hayatı başlamaktadır. Kabir hayatı anlamına gelen berzah kelimesi de vardır. Ölümünden dolayı kabre konulmamış kişilerin bile ölümden sonra kabir hayatı başlamaktadır. Peygamber Efendimiz kabir hayatı için ahiret duraklarının ilki olarak bir nitelendirmede bulunmuştur.

Peygamber Efendimizin hadislerinde kabre girildiği andan itibaren Münker ve Nekir adlı meleklerin çeşitli sorular soracağı bilinmektedir. Burada amel ve iman konusunda farklı sorular sorulur. Burada müminler cennete girerken kafirler ve münafıklar kabirde azap görmeye başlayacaklar.

Ayetlere ve hadisler baktığımızda kabirde de azap yaşanacağı anlaşılmaktadır. Nuh kabilesinin suda boğulmasından sonra ateşe atılması, firavun ve destekçilerinin gün boyunca ateşlerde yanması ve kıyamet gününde de çok şiddetli bir ateşin içerisine atılacakları ayetler ve hadislerde belirtilmektedir.

Peygamber Efendimiz hadislerinde söylediğine göre kabirde azap yaşayan kişilerin sesini duymuş ve bu azaptan Allah’a sığınmıştır. Sahabelere de kabir azabından Allah’a sığınmaları gerektiğini ifade etmiştir. Cenaze namazı kılarken namazını kıldırdığı ölünün kabir azabı çekmemesi için dualar etmiştir.

Kabir azabına sebep olan şeyler arasında borçlu olarak vefat etmek, zina yapmak, yalan söylemek, koğuculuk ve gıybet yapmak, faize girmek, alkol kullanmak gibi sebeplerden dolayı kabir azabı çekilmektedir. Günahı çok olan müminler ile kafirlerin kıyamete kadar kabir azabı çekeceği, günahı az olan müminlerin ise geçici olarak kabir azabı çekeceği bildirildi.



Son Güncelleme: 19.02.2022 17:24
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Anahtar Kelimeler:
KabirölümAzap
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