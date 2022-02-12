İzmir'de emniyet kemerini silah olarak kullanan kadın erkek arkadaşını öldürdü!

Olay dün akşam saat 19.30 sularında İzmir'in Karabağlar ilçesinde meydana geldi. İddialara göre İstanbul'da ikamet ettiği belirlenen Buket Çelik (40) evli olduğu öğrenilen Hakkı Öz (43) ile İzmir'de buluştu. Sevgili oldukları iddia edilen Çelik ve Öz, Aşık Veysel Mahallesinde park halinde duran araç içinde henüz bilinmeyen bir neden den dolayı tartışmaya başladılar.

Tartışmanın bir süre sonra kavgaya dönüşmesi üzerine Buket Çelik, iddialara göre sürücü koltuğunda oturan Hakkı Öz'ü, emniyet kemerini boynuna dolayarak boğdu. Öz'ün öldüğünden emin olan Çelik, daha sonra araçtan inerek hızlıca olay yerini terk etti.

Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edilirken, kıza sürede belirtilen adreste olan sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Hakkı Öz'ün hayatını kaybettiğini belirlediler. Savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından Öz'ün cansız bedeni otopsi yapılması için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Diğer taraftan olaya ilişkin bir soruşturma başlatan Cinayet Büro Amirliği'ne bağlı ekipler ise Buket Çelik'i belirledikleri adreste yakalayarak gözaltına aldılar. Bozyaka'daki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen Çelik'in emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edileceği öğrenildi.