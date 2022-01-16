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İzmir evde ek iş imkanları nelerdir?

İnsanlar,evden oturduğu yerde para kazanabilmektedir. Bu yöntemlerden biri de evde paketleme işlemleridir. İzmir'de evde paketleme işlemleri yaparak para kazanabilirsiniz? Evde paketleme işi nedir? Bu haberimizde evde paketleme işlerinden biri olan Kına paketleme işlemini sizler için derledik. İşte İzmir'de evde kına paketleme işlemi...

16 Ocak 2022 Pazar 13:02
İzmir evde ek iş imkanları nelerdir?
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Kına paketleme, en yaygın paketleme görevlerinden ve ek ev işi seçeneklerinden biridir. İzmir'in kına paketleme işine firma temsilcisi tarafından belirlenen büyüklükte torbalama denir. Evde kına paketleme işiyle uğraşan şirketler, gerekli tüm malzemeleri bir çuvala koymanızı ve paketleme ve paketleme sürecinden geçmenizi ister. Evde daha fazla iş imkanı sağlayabilen ve size gerekli malzemeleri sağlayabilen şirketler, ihtiyacınız olan aşağıdaki malzemeleri sağlayabilir:

Kına kutusu

Kına ambalajı veya şeffaf torba,

Baskül veya kına ölçü kabı,

Koli Bandı,

Maket bıçağı,

Yapışkan bant

Koli

Bu malzemeler, yapılacak paketleme işinin türüne göre değişiklik gösterebilir. Evde kına ambalajı ile para kazanmak için yapmanız gereken tek şey gerekli ambalajı oluşturmak ve verilen süre içerisinde siparişi size ulaştırmaktır.

Kına paketleme işlemi

  • Kına paketleme firmaları, toz kınayı küçük poşetlere paketler ve sizden kınayı belirli bir boyut ve oranda paketlemenizi ister.
  • Kına, firmanın ihtiyacı olan miktarda doldurularak küçük ebatlı bardaklara paketlenir.
  • Paketleme işlemi tamamlandıktan sonra kınayı küçük bir karton ambalaja koyun ve ardından düzenli olarak kutuya istifleyin.
  • Paketleme işlemi tamamlandıktan sonra paket kullanan firmaya sevk edilecektir.

Bu bilgiler ışığında sizlerde kolayca evde iş sahibi olabilir ve para kazanabilirsiniz.


Son Güncelleme: 16.01.2022 13:02
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