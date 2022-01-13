İzmir Büyükşehir Belediyesi açık iş pozisyonları ve iş başvuru sayfası

İzmir Büyükşehir Belediyesi KPSS şartı olmadan memur ve işçi alımı yapıyor. Belediyenin oluşturmuş olduğu İzmir CV Bankası üzerinden başvurunuzu online yapabilirsiniz. İzmir ve çevresinde ikamet edenlerin özgeçmişlerini yükleyerek sisteme kolaylıkla kayıt olması ve birçok alanda alım yapması gençlerin ilgisini çekiyor. 2021 yılı için Belediye bünyesindeki kurumlara KPSS şartı olmadan memur ve işçi alımı yapmaya devam eden İzmir Büyükşehir Belediyesi işsiz ve yeni mezunlara fırsatlar sağlıyor. Siz de işsiz ve yeni mezunsanız belediyenin CV bankasına kayıt olarak güncel iş ilanları ve personel alımları hakkında anında bilgi sahibi olabilirsiniz.

İzmir Büyükşehir Belediyesi iş ilanları

Belediyeye şahsen gidip kayıt olabilmenizin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi web sayfası üzerinden de kayıt olabilirsiniz. Memur, teknik personel ve işçi kadrolarında güncel ilanlara bakabilir ve online başvuru yapabilirsiniz. Belediyenin sayfasında Çevre Koruma, İtfaiye Eri, Zabıta, Zabıta Memuru, Temizlik İşleri, Fen İşleri, Proje Geliştirme; Dağıtım Elamanı, Çelik Kaynakçısı, İnşaat Boyacısı, Makine Teknikeri, Operatör, Çevre Mühendisi, İnşaat Mühendisi, Mimar bölümlerinde güncel iş ilanları yer alıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ar-Ge çalışmaları kapsamında yürüttüğü proje çerçevesinde birçok personele ihtiyaç duyuyor. Oluşturulan sistem üzerinden hem kurumun açık personel sayısı dolduruluyor hem de işsiz binlerce gence çeşitli imkânlar sağlanıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi personel alımında istenilen şartlar

En az ilköğretim seviyesinde eğitim almış olmak

18 yaşını doldurmak

İzmir ve çevresinde ikamet ediyor olmak

Erkek adaylar için askerlik görevinin tamamlanmış olması

Çalışmaya engel olacak hastalığın bulunmaması

Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi CV Bankasına kayıt olunması

Belediye resmi intenet sitesinden KPSS puanı ile memur alım ilanları da duyuruluyor. KPSS sınavından başarılı puan alan adaylar başvurularını ÖSYM aracılığı ile yapabilirken, Belediye bünyesinde yer alan kurumlarda işçi olarak çalışmak isteyenler için genel şartlar şu şekildedir.

İzmir Büyükşehir Belediyesi CV Bankasına kayıt olmak isteyenler başvuru formuna buradan ulaşabilir.

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZDOĞA personel alımı

İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yer alan şirketlerden biri olan İZDOĞA iş ilanlarının çoğunlukla İŞKUR üzerinden yapıyor. Fakat CV Bankası üzerinden kayıt yaptıran adaylar da rahatlıkla başvurularını yapabilirler. Başvuru şartları arasında lisans ve üzeri eğitim seviyesine sahip olmak yer alıyor. Kurumun 2021 yılı için iş alanları ve açık işçi pozisyonları ise şekildedir.

Biyolog

Gıda Teknikeri

Bilgisayar Teknikeri

Büro Personeli

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZELMAN-İZENERJİ personel alımı

İzmir Büyükşehir Belediyesi iş ilanları sayfasında İZELMAN- İZENERJİ güncel iş ilanları yer alıyor. Ayrıca kurumun www.izenerji.com.tr web sayfası üzerinden de güncel ilanları takip edip başvuru yapabilirsiniz. Kurum İŞKUR üzerinden açtığı ilanlarda lisan ve üzeri mezun olma şartı aramaktadır. Kurumun 2021 güncel ilanları ve açık işçi pozisyonları şu şekildedir.

İş Güvenlik Uzmanı

Şehir Plancısı

Arkeolog

Tesviyeci

Sekreter

Büro Personeli

Özel Güvenlik Görevlisi

Makine Teknisyeni

Temizlik Personeli

Su sayaç Montaj İşçisi

Sayaç Okutma Personeli

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU personel alımı

İZSU belediyesi içinde kendine ait bütçesi olan çevre temizliği, su ve kanalizasyon faaliyetlerini yürüten kurumdur. Belediyenin gelişen altyapısı ile vasıflı ve vasıfsız işçiye ihtiyacı her geçen gün artıyor. KPSS şartı olmaksızın kurum personel alım ilanları açıyor. Başvuruda istenilen şartları sağlayan adaylar kurumun web sayfası üzerinden başvuruda bulunabilirler ayrıca kurumu arayarak detaylı bilgiye de ulaşabilirler. Genel olarak başvuru şartları arasında 18 yaşını doldurmak, en az lise mezunu almak, vardiyalı çalışabilmek, erkek adaylar için askerliğini tamamlamış olmak yer alıyor. İZSU 2021 güncel iş ilanları ve açık işçi pozisyonları şu şekildedir.