İzmir Büyükşehir Belediyesi açık iş pozisyonları ve iş başvuru sayfası

İzmir Büyükşehir Belediyesi KPSS şartı olmadan memur ve işçi alımı yapıyor. Belediyenin oluşturmuş olduğu İzmir CV Bankası üzerinden başvurunuzu online yapabilirsiniz. İzmir ve çevresinde ikamet edenlerin özgeçmişlerini yükleyerek sisteme kolaylıkla kayıt olması ve birçok alanda alım yapması gençlerin ilgisini çekiyor. 2021 yılı için Belediye bünyesindeki kurumlara KPSS şartı olmadan memur ve işçi alımı yapmaya devam eden İzmir Büyükşehir Belediyesi işsiz ve yeni mezunlara fırsatlar sağlıyor. Siz de işsiz ve yeni mezunsanız belediyenin CV bankasına kayıt olarak güncel iş ilanları ve personel alımları hakkında anında bilgi sahibi olabilirsiniz.
İzmir Büyükşehir Belediyesi iş ilanları
Belediyeye şahsen gidip kayıt olabilmenizin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi web sayfası üzerinden de kayıt olabilirsiniz. Memur, teknik personel ve işçi kadrolarında güncel ilanlara bakabilir ve online başvuru yapabilirsiniz. Belediyenin sayfasında Çevre Koruma, İtfaiye Eri, Zabıta, Zabıta Memuru, Temizlik İşleri, Fen İşleri, Proje Geliştirme; Dağıtım Elamanı, Çelik Kaynakçısı, İnşaat Boyacısı, Makine Teknikeri, Operatör, Çevre Mühendisi, İnşaat Mühendisi, Mimar bölümlerinde güncel iş ilanları yer alıyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Ar-Ge çalışmaları kapsamında yürüttüğü proje çerçevesinde birçok personele ihtiyaç duyuyor. Oluşturulan sistem üzerinden hem kurumun açık personel sayısı dolduruluyor hem de işsiz binlerce gence çeşitli imkânlar sağlanıyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesi personel alımında istenilen şartlar
- En az ilköğretim seviyesinde eğitim almış olmak
- 18 yaşını doldurmak
- İzmir ve çevresinde ikamet ediyor olmak
- Erkek adaylar için askerlik görevinin tamamlanmış olması
- Çalışmaya engel olacak hastalığın bulunmaması
- Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi CV Bankasına kayıt olunması
İzmir Büyükşehir Belediyesi CV Bankasına kayıt olmak isteyenler başvuru formuna buradan ulaşabilir.
İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZDOĞA personel alımı
İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yer alan şirketlerden biri olan İZDOĞA iş ilanlarının çoğunlukla İŞKUR üzerinden yapıyor. Fakat CV Bankası üzerinden kayıt yaptıran adaylar da rahatlıkla başvurularını yapabilirler. Başvuru şartları arasında lisans ve üzeri eğitim seviyesine sahip olmak yer alıyor. Kurumun 2021 yılı için iş alanları ve açık işçi pozisyonları ise şekildedir.
- Biyolog
- Gıda Teknikeri
- Bilgisayar Teknikeri
- Büro Personeli
İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZELMAN-İZENERJİ personel alımı
İzmir Büyükşehir Belediyesi iş ilanları sayfasında İZELMAN- İZENERJİ güncel iş ilanları yer alıyor. Ayrıca kurumun www.izenerji.com.tr web sayfası üzerinden de güncel ilanları takip edip başvuru yapabilirsiniz. Kurum İŞKUR üzerinden açtığı ilanlarda lisan ve üzeri mezun olma şartı aramaktadır. Kurumun 2021 güncel ilanları ve açık işçi pozisyonları şu şekildedir.
- İş Güvenlik Uzmanı
- Şehir Plancısı
- Arkeolog
- Tesviyeci
- Sekreter
- Büro Personeli
- Özel Güvenlik Görevlisi
- Makine Teknisyeni
- Temizlik Personeli
- Su sayaç Montaj İşçisi
- Sayaç Okutma Personeli
İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU personel alımı
İZSU belediyesi içinde kendine ait bütçesi olan çevre temizliği, su ve kanalizasyon faaliyetlerini yürüten kurumdur. Belediyenin gelişen altyapısı ile vasıflı ve vasıfsız işçiye ihtiyacı her geçen gün artıyor. KPSS şartı olmaksızın kurum personel alım ilanları açıyor. Başvuruda istenilen şartları sağlayan adaylar kurumun web sayfası üzerinden başvuruda bulunabilirler ayrıca kurumu arayarak detaylı bilgiye de ulaşabilirler. Genel olarak başvuru şartları arasında 18 yaşını doldurmak, en az lise mezunu almak, vardiyalı çalışabilmek, erkek adaylar için askerliğini tamamlamış olmak yer alıyor. İZSU 2021 güncel iş ilanları ve açık işçi pozisyonları şu şekildedir.
- Şoför
- Özel Güvenlik Görevlisi
- Sayaç Okutma Elemanı
- Veznedar
- Büro Personeli