İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Öğrenciler dikkat! 2022 yılı staj dönemi ücretleri 1276 TL'ye yükseltildi..
Son Dakika
Öğrenciler dikkat! 2022 yılı staj...
Kaan Yıldırım, Hadise'den sonra girdiği aşk orucunu bozdu!
Son Dakika
Kaan Yıldırım, Hadise'den sonra girdiği...
2022 yılı kira artış oranları belirlendi! Ocak ayı kira artışı ne kadar oldu?
Son Dakika
2022 yılı kira artış oranları...
Elektriğe yüzde 125 ve doğal gaza yüzde 25 yeni yıl zammı!
Son Dakika
Elektriğe yüzde 125 ve doğal...

İtfaiye eri ve zabıta memuru alım şartları neler?

Türkiye genelinde birçok kamu alanında düzenli olarak işçi ve memur alımları yapılmaktadır ve alımların yapıldığı bu kurumlardan bir tanesi de itfaiye eri ile zabıta memuru alımlarıdır. Yalnız itfaiye eri ile zabıta memuru olarak görev yapmak isteyen adayların başvuru yapabilmeleri için de birtakım şartlar gerekmektedir. Bizde 2021 yılı itfaiye eri ve zabıta memuru olmak için gereken şartların neler olduğu hakkında sizlere bazı bilgiler sunacağız.

06 Ocak 2022 Perşembe 23:15
İtfaiye eri ve zabıta memuru alım şartları neler?
Takip Et:

Türkiye genelinde olmak üzere itfaiye eri ile zabıta memuru alımları

Yerel seçimlerin sonlanması ile birlikte artık daha bir düzene oturmaya başlayan belediyeler, bünyelerinde çalıştırmak üzere itfaiye eri ile zabıta memuru alımlarını yapmaya başladı. Yapılan açıklamalar ile birlikte de peş peşe belediyelerden personel alımı haberleri gelmeye başladı. Ayrıca itfaiye eri ile zabıta memuru olarak görev yapmak isteyen adaylar aylık tam olarak 4 bin TL maaş alacaklar ve maaşın da gayet iyi bir miktar olması da iş arayan birçok kişiyi bu konuda harekete geçirdi.

 İtfaiye eri ile zabıta memuru olmak için gereken şartlar neler?

İtfaiye eri ile zabıta memuru olabilmek için başvuruda bulunmak isteyen adayların birtakım şartlara sahip olmaları gerekmektedir. İtfaiye eri ile zabıta memuru olabilmek için gerekli olan şartlar ise şöyledir;

  • T.C. vatandaşı olmak gerekmektedir.
  • Kamu haklarından mahrum olmamış olmak gerekmektedir.
  • Türk Ceza Kanunu 53. Maddesinde belirtilen süre geçilmiş olsa dahi kasti olarak işlenmiş olan herhangi bir suçtan dolayı 1 yıl ya da daha fazla sür ile hapis cezası almamış olmak gerekmektedir.
  • Devletin güvenliğini tehdit eden, anayasal düzene karşı olarak işlenmiş olan herhangi bir suça karışmamış olmak gerekmektedir.
  • Hrsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, zimmet, hileli iflas ile kaçaçılık vb. gibi suçlardan dolayı herhangi bir ceza almamış olamk gerekmektedir.
  • Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış lmak veya askerlik ile herhangi bir ilişiğinin kalmamış olması gerekmektedir.
  • Görevin sürekliliğini bozacak şekilde akıl engeli veya bedensel bir engelin bulunmaması gerekmektedir.
  • Yapılan güvenlik soruşturmasında göreve başlamasına engel olabilecek herhangi bir durumun olmaması gerekmektedir.
  • İtfaiye eri veya zabıta memuru olmak için belirlenen boy – kilo şartlarına uygun olmak gerekmektedir.
  • Erkek adaylar için 1,67 cm’den, kadın adaylar için de 1,60 cm boyundan uzun olmak gerekmektedir.
  • Belirlenen ideal kilodan 10 kilo fazla kiloda veya az kiloda olmamak gerekmektedir.
  • Başvuru tarihi itibari ile 30 yaşını doldurmamış olmak gerekmektedir.
  • Adayın daha önce çalışmış olduğu kamu kurumu ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerden dolayı işten çıkartılmamış olmak gerekmektedir.

İtfaiye eri veya zabıta memuru olabilmek için KPSS puanı gerekiyor mu?

İtfaiye eri veya zabıta memuru olarak görev yapabilmek için başvuruda bulunan adaylarda KPSS puan şartı aranmaktadır.  KPSS sınavından ise en az 50 puan alan adaylar bu ilanlara başvuru yapabilme imkanına sahip olmaktadırlar. Ayrıca başvuru yapacak olan adayların KPSS sınavından en fazla da 80 puan almaları da yeterli olacaktır. İtfaiye eri veya zabıta memuru olabilmek için kadın ve erkek adayların bütün şartlara uyuyor olmaları koşulu ile başvuru yapma hakları vardır.

 İtfaiye eri ile zabıta memuru olmak için gerekli başvurular nereye yapılmalıdır?

İtfaiye eri veya zabıta memuru olarak görev yapmak isteyen adayların başvurularını, belirtilen şartlara uygun olmaları durumunda başvuruyu yapacakları yerlere bağlı bulundukları belediyelerdir. Belediyeler üzerinden itfaiye eri veya zabıta memuru olarak görev yapmak isteyen adaylar bu başvurular için bizzat şahsen giderek başvuruda bulunmaları gerekmektedir.


Son Güncelleme: 06.01.2022 23:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
BelediyeZabta MemuruAlımlarItfaiye EriBaşvuru
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ŞOK marketler 2 Temmuz 2021 aktüel ürünler kataloğu
ŞOK marketler 2 Temmuz 2021 aktüel ürünler kataloğu
Emekli olmanın şartları neler?
Emekli olmanın şartları neler?
Baş Belası dizisi Nazlı kimdir?
Baş Belası dizisi Nazlı kimdir?
Rapor parası nedir? Rapor parası alma şartları nelerdir?
Rapor parası nedir? Rapor parası alma şartları nelerdir?
SSK doğum borçlanması nedir?
SSK doğum borçlanması nedir?
Kamuda yeni düzenleme başlıyor !
Kamuda yeni düzenleme başlıyor !

Popüler Haberler

İtfaiye eri ve zabıta memuru alım şartları neler?
EDHO Bahar Sincanlı kimdir? Pelin Akil kimdir, kaç yaşındadır?
24 Haziran Gelinim Mutfakta puan sonucu ve günün birincisi
Kimsin Sen Film konusu ve oyuncuları
İnternet üzerinde kredi başvurusu nasıl yapılır? İnternet üzerinde kredi başvurusu yapmak güvenli midir?
1 Bitcoin kaç TL, kaç Dolar ediyor? 6 Ocak 2022 Perşembe Bitcoin ne kadar oldu?
Malena film konusu ve yorumu
Baş Tacım dizisinin 4.bölüm özeti
Sosyal yardım desteği ikinci kez alınabiliyor mu?
7 Ocak 2022 Cuma TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 7 Ocak Cuma at yarışı programı
Hayvan kredisi için hangi belgeler gerekiyor?
Eczaneler sabah saat kaçta açılıyor? Nöbetçi eczaneler kaça kadar çalışıyor? 2021 Güncel eczane açılış ve kapanış saatleri
Apple TV+ Coda filminin konusu ne? Coda filminin oyuncuları kimler?
Kara Ada filminin konusu ne? Kara Ada filminin oyuncuları kimler?
Japonya ve Tokyo'da insanlar saatlik ve aylık ne kadar maaş alıyor?
Aşk Mantık İntikam dizisinde çalan şarkılar!
L.A.’s Finest konusu nedir? L.A.'s Finest oyuncu kadrosu ve yorumu
Kalp Yarası dizi oyuncularının giysileri nereden?
Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 6 Ocak 2022 Perşembe Instagram giriş sorunu
 Baht Oyunu dizisi Pırıl karakteri kimdir? (Suğdem Gözalır)
Collateral (Tetikçinin Gecesi) film konusu, oyuncuları ve analizi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.