İtfaiye eri ve zabıta memuru alım şartları neler?

Türkiye genelinde olmak üzere itfaiye eri ile zabıta memuru alımları

İtfaiye eri ile zabıta memuru olmak için gereken şartlar neler?

Yerel seçimlerin sonlanması ile birlikte artık daha bir düzene oturmaya başlayanler, bünyelerinde çalıştırmak üzere itfaiye eri ile zabıta memuru alımlarını yapmaya başladı. Yapılan açıklamalar ile birlikte de peş peşe belediyelerden personel alımı haberleri gelmeye başladı. Ayrıca itfaiye eri ile zabıta memuru olarak görev yapmak isteyen adaylar aylık tam olarak 4 bin TL maaş alacaklar ve maaşın da gayet iyi bir miktar olması da iş arayan birçok kişiyi bu konuda harekete geçirdi.

İtfaiye eri ile zabıta memuru olabilmek için başvuruda bulunmak isteyen adayların birtakım şartlara sahip olmaları gerekmektedir. İtfaiye eri ile zabıta memuru olabilmek için gerekli olan şartlar ise şöyledir;

T.C. vatandaşı olmak gerekmektedir.

Kamu haklarından mahrum olmamış olmak gerekmektedir.

Türk Ceza Kanunu 53. Maddesinde belirtilen süre geçilmiş olsa dahi kasti olarak işlenmiş olan herhangi bir suçtan dolayı 1 yıl ya da daha fazla sür ile hapis cezası almamış olmak gerekmektedir.

Devletin güvenliğini tehdit eden, anayasal düzene karşı olarak işlenmiş olan herhangi bir suça karışmamış olmak gerekmektedir.

Hrsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, zimmet, hileli iflas ile kaçaçılık vb. gibi suçlardan dolayı herhangi bir ceza almamış olamk gerekmektedir.

Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış lmak veya askerlik ile herhangi bir ilişiğinin kalmamış olması gerekmektedir.

Görevin sürekliliğini bozacak şekilde akıl engeli veya bedensel bir engelin bulunmaması gerekmektedir.

Yapılan güvenlik soruşturmasında göreve başlamasına engel olabilecek herhangi bir durumun olmaması gerekmektedir.

İtfaiye eri veya zabıta memuru olmak için belirlenen boy – kilo şartlarına uygun olmak gerekmektedir.

Erkek adaylar için 1,67 cm’den, kadın adaylar için de 1,60 cm boyundan uzun olmak gerekmektedir.

Belirlenen ideal kilodan 10 kilo fazla kiloda veya az kiloda olmamak gerekmektedir.

Başvuru tarihi itibari ile 30 yaşını doldurmamış olmak gerekmektedir.

Adayın daha önce çalışmış olduğu kamu kurumu ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerden dolayı işten çıkartılmamış olmak gerekmektedir.

İtfaiye eri veya zabıta memuru olabilmek için KPSS puanı gerekiyor mu?

İtfaiye eri veya zabıta memuru olarak görev yapabilmek için başvuruda bulunan adaylarda KPSS puan şartı aranmaktadır. KPSS sınavından ise en az 50 puan alan adaylar bu ilanlara başvuru yapabilme imkanına sahip olmaktadırlar. Ayrıca başvuru yapacak olan adayların KPSS sınavından en fazla da 80 puan almaları da yeterli olacaktır. İtfaiye eri veya zabıta memuru olabilmek için kadın ve erkek adayların bütün şartlara uyuyor olmaları koşulu ile başvuru yapma hakları vardır.

İtfaiye eri ile zabıta memuru olmak için gerekli başvurular nereye yapılmalıdır?

İtfaiye eri veya zabıta memuru olarak görev yapmak isteyen adayların başvurularını, belirtilen şartlara uygun olmaları durumunda başvuruyu yapacakları yerlere bağlı bulundukları belediyelerdir. Belediyeler üzerinden itfaiye eri veya zabıta memuru olarak görev yapmak isteyen adaylar bu başvurular için bizzat şahsen giderek başvuruda bulunmaları gerekmektedir.