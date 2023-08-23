İstanbul'un bu ilçelerinde oturanlar hemen taşınsın! Deprem uzmanından uykuları kaçıran uyarı

İstanbul'un bu ilçelerinde oturanlar hemen taşınsın! Deprem uzmanından uykuları kaçıran uyarı

Uzman isim uyarıyor: İstanbul'da riskli bölgelerde deprem ihtimaline karşı tedbir alınmalı! Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Marmara Bölgesi'nin risk altında olduğunu belirterek, o ilçelerin düşünülerek boşaltılması gerektiğini söyledi. Ayrıntılar haberimizde...

Japon deprem uzmanı ve Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki, beklenen İstanbul depreminin riskli bölgelerine dikkat çekerek önemli uyarılarda bulundu. Türkiye'yi etkileyen önceki depremleri değerlendiren Moriwaki, İstanbul depremi için tarih belirlemesen de insanların hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı.

MORİWAKİ: ÜLKEDE DOĞUDAN BATIYA DOĞRU DEPREM HAREKETLİLİĞİ VAR

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Özellikle Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan depremleri değerlendiren Moriwaki, "İstanbul depremi bir sene içinde olabilir, on sene içinde olabilir. Ama insanlar hazır olmalı" diyerek mega kentteki riskli alanlara işaret etti. Önceki deprem örneklerini göz önünde bulunduran Moriwaki, Kahramanmaraş'taki depremin büyüklüğünün 7.9 olduğunu ve ülkede doğudan batıya doğru bir deprem hareketliliği olduğunu belirtti.

Moriwaki, özellikle Marmara Bölgesi'nin risk altında olduğuna dikkat çekerek, İstanbul'da zemin yapısının iyi olmayan bölgelerde deprem sonrası oluşabilecek yıkımlara karşı tedbir alınması gerektiğini ifade etti. Atatürk Havalimanı, Ataköy, Küçükçekmece, Zeytinburnu, Avcılar ve Büyükçekmece gibi ilçelerin sıra sıra boşaltılması gerektiğini öne sürdü.

Uzman, İstanbul'daki depremin zamanını ve büyüklüğünü kesin olarak tahmin etmenin mümkün olmadığını, ancak insanların hazırlıklı olması gerektiğini belirtti. Deprem öğretiminin daha yoğun bir şekilde yapılması gerektiğini ve anaokulundan itibaren deprem eğitiminin verilmesinin önemine vurgu yaptı.

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