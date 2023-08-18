İstanbul'da yaşayanlara müjde! 2 Eylül'e kadar tamamen ücretsiz hizmet verilecek

Vizyondaki son filmler açık hava sinemasında gösterilmeye başlandı. 2 Eylül'e kadar halka ücretsiz olarak açık olacak. Akasya Açık Hava Sineması'nın "Balina" filmiyle başladığı bildirildi.

2 Eylül tarihine kadar ücretsiz devam edecek etkinlik kapsamında vizyondaki filmler sinemaseverlerle buluşacak. Filmlerden bazıları son dönemde adından söz ettiren “Barbie” ve “Kuru Günler” oldu..

Akasya Açık Hava Sineması'ndan 16 Ağustos - 2 Eylül tarihleri ​​arasında her çarşamba ile her cumartesi saat 21.00'de sinemaseverleri Akasya Retro Lunapark'ta ağırlıyor. İlk gösterimini "Balina" adlı filmle açan etkinlikte bu yılki programda Neşeli Çiftlik, Kurak Günler, Barbie gibi önemli projeler bulunuyor.





Akasya Açık Hava Sineması'nda ayrıca gösterimler öncesinde canlı DJ performansları da yer alacak.

Programın detayları aşağıdaki gibidir:

19 Ağustos 2023 Cumartesi: Neşeli Çiftlik

23 Ağustos 2023 Çarşamba: Kurak Günler

26 Ağustos 2023 Cumartesi: Aşkın Bununla Ne İlgisi Var?

30 Ağustos 2023 Çarşamba: Servet Operasyonu

2 Eylül 2023 Cumartesi: Barbie

Filmler saat 21.00’de başlatılıyor.