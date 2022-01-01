Devlet yardımları dışında, ihtiyaç sahibi vatandaşlara belediyeler tarafından da birçok yardım yapılmaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de İBB Halk Süt, İBB Yardım Kartı, Eşya Desteği ve İBB Aile Destek Paketi gibi birçok yardım sunmaktadır.

iBB Aile Destek Paketi, yardımsever vatandaşlarla ihtiyaç sahibi aileleri bir araya getiren bir platformdur. İsteyenler "İBB Askıda Fatura (https://askidafatura.ibb.gov.tr/aile-destek)" adresinden ihtiyaç sahiplerine 100 TL ya da 250 TL yardımda bulunabilir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Aile Destek Paketi Başvurusu Nasıl Yapılır?

İBB Aile Destek Paketi kapsamında verilen 250 TL’lik yardım başvurusu yapmak için öncelikle İBB Beyaz Masa Portal web adresine giriş yapmalısınız. Adrese ulaşmak için verilen adrese tıklayabilirsiniz: https://beyazmasa.ibb.istanbul/application/beyazmasa

Sayfada yer alan "Sosyal Yardım Başvurusu" butonuna tıklayınız. Sizden kimlik bilgileriniz istenecektir. Bilgilerinizi eksiksiz bir şekilde doldurmaya özen göstererek hemen ardından "Kaydet ve devam et" butonuna tıklayarak iletişim bilgilerinizin isteneceği bölüme geçebilirsiniz.

İstenilen iletişim bilgilerinizi de eksiksiz ve doğru şekilde doldurunuz. Ardından ön tespit bilgileri kısmını da doldurup "Başvur" butonuna tıklayınız.

İBB Aile Destek Paketi Başvuru Şartları

Yapmış olduğunuz başvuru sonucunda Sosyal Yardım bölümünden gelen yetkililerin yapacakları incelemelerde ihtiyaç sahibi olmanız gerekmektedir. Eğer yardıma muhtaç olduğunuz tespit edilirse sizde yardımlardan yararlanabilirsiniz.

İBB Aile Destek Paketi Yardımı Ne Kadar?

İBB Aile Destek Paketi yardımı bir kampanyadır. 100 TL ile 250 TL arasında yapılan yardımları kapsamaktadır. Bu platform üzerinden ihtiyaç sahiplilerine, yardımcı olmak isteyen hayırseverlerden maddi destekler toplanmaktadır. Yardımlar günlük olarak yapılmaktadır ve veriler her gün sistemde güncellenmektedir.

İBB Sosyal Yardım İletişim Bilgileri

İBB Beyaz Masa için başvurunuzu https://beyazmasa.ibb.istanbul/login/citizen adresinden gerçekleştirebilirsiniz. Eğer doğrudan Beyaz Masa ile iletişime geçmek istiyorsanız 153’ü aramanız yeterlidir. Sosyal Yardım Destek hattına da 0212 153 00 00 telefon numarasından ulaşabilirsiniz.