İstanbul Avcılar, Beşiktaş, Bahçelievler, Bağcılar ve o ilçelerde kıyamet kopacak! Sadece 61 gün kaldı

İstanbul'da, şehrin su ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranı yüzde 33.37 seviyesine geriledi. Bu rakam, son 9 yılın en düşük seviyesi olarak kaydedildi. Bu durum, İstanbulluların sadece 61 gün boyunca yeterli suya sahip olduğu anlamına geliyor. İşte ayrıntılar...

Türkiye genelinde etkisini gösteren sıcak hava dalgası, İstanbul gibi büyük bir metropolü de etkisi altına almaya devam ediyor. İstanbul'un temel su kaynakları olan 10 barajın su seviyeleri gün geçtikçe azalmaktadır. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 2023 yılının 8. ay itibarıyla barajlarda sadece 289.84 milyon metreküp su kalmıştır. Geçen yıl aynı dönemde barajlarda 538.57 milyon metreküp su bulunurken, 2014 yılının aynı ayında bu rakam sadece 154.05 milyon metreküptü.

DOLULUK ORANI YÜZDE 33,37





Baraj bölgelerine yağış düşmediği takdirde, mevcut durumda sadece 91 günlük suyun kaldığı belirlendi. Bu hesaplama, suyun yüzde 25'inin buharlaşması durumunda, kullanılabilir su miktarının 61 güne düşeceğini göstermektedir.

Dün barajlardaki su doluluk oranı %33.58 iken bugün bu rakam 0.21 düşüşle %33.37'ye geriledi.

Havadan çekilen dron görüntülerinde, barajdaki su seviyesinin azaldığı ve toprak kısımlarda çatlakların oluştuğu açıkça görülmektedir. Bu durum, su kaynaklarının ciddi şekilde tehlike altında olduğunu gösteriyor.