İşsizlik maaşı nasıl hesaplanır?

Çalıştığı kurum tarafından işten çıkarılan çok sayıda vatandaş bulunuyor. İş verenleri tarafından da iş akdi sonlandırılan kişiler ev geçimlerini karşılayabilmek için bir süre boyunca devlet tarafından verilen işsizlik ödeneklerini alarak geçimlerini sağlamaya çalışmaktadırlar. Bu kapsamda ki işsizlik sigortası da yalnızca geçici bir süre boyunca kişiye maddi anlamda destek olmak amaçlı verilmektedir.

İşsizlik sigortası Sosyal Devlet Anlayışı kapsamında işveren tarafından mağduriyete uğramış olan çalışanlara maddi olarak verilen bir destektir. İşsizlik maaşı da 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu olarak belli koşulları karşılayan kişilere verilmektedir ve yalnızca belirlenmiş olan sigorta kollarından herhangi ir tanesinde çalışıyor olan kişilere verilmektedir. İş verenleri tarafından da iş akdi sonlandırılan kişilerin işsizlik ödeneklerinin ne kadar olacağı ve 2021 yıl İşsizlik Maaşı Hesaplamasının en basit yolunun ne olduğu da merak edilmektedir.

2021 yılı işsizlik maaşı hesaplamasının en basit yolu ise şu şekildedir;

İşsizlik maaşı hesaplamaları bürüt asgari ücret ile yapılmaktadır. 2021 yılına ait olan bürüt asgari ücret ise 2.825,90 TL ‘dir.

Çalışan kişinin son 4 aya ait olan prime esas kazancının toplamı bulunur: 2.825,90 + 2.825,90 + 2.825,90 + 2.825,90 = 11. 303,60 TL ediyor.

Kişinin ortalama aylık kazancı bulunur: 11.303,60 / 4 = 2.825,90 TL ediyor.

Kişinin ortalama kazancının % 40 ‘ hesaplanır : 2.825,90 x % 40 = 113,036 ediyor.

: 2.825,90 x % 40 = 113,036 ediyor. Damga vergisi kesintisi hesaplanır: 113,036 x % 0,759 = 8,5794324 ediyor.

Hak kazanılan işsizlik maaş tutarı hesaplanır: 113,036 – 8,5794324 = 104,4565676 TL ediyor.

Devlet tarafından işsizlik ödenekleri işverenleri tarafından iş akdi sonlandırılan kişilere belirlenmiş olan bazı süreler dahilinde ve birtakım koşullar altında verilmektedir.

Ödenen işsizlik maaşı hesaplaması nasıl yapılmaktadır?

İşveren tarafından iş akdi sonlandırılmış olan çalışanlara Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında olan bazı sigorta kollarından bir tanesine bağlı olarak çalışmakta iken işten çıkarılan kişilere işsizlik maaşı ödenmektedir. İşsizlik maaşından yararlanacak olan kişiler de 2021 yılı için ne kadar maaş ödemesi alacaklarını merak ediyorlar.

Devlet tarafından verilmekte olan işsizlik maaşları ise her yıl çeşitli bazı etkenler dahilinde değerlendirme yapılarak düzenleniyor ve çalışan kişiler de yapılan bu düzenlemeler dahilinde işsizlik maaşlarını alabiliyorlar. Söz konusu durumlar gözetildiğinde ise yapılan işsizlik maaşı ödemeleri de şu şekilde gerçekleştirilmektedir;

Öncelikle Sosyal Güvenlik Kurumu sigorta kollarından herhangi birinde çalışmakta olan kişinin son 4 aylık primine göre elde ettiği kazanç hesaplanıyor.

Daha sonra da hesaplanan 4 aylık prim tutarı doğrultusunda günlük olarak işsizlik maaş tutarı, günlük olarak ortalama brüt kazancının % 40 ‘ı kadar işsizlik maaşı alınmaktadır.

Kişinin işsizlik maaşından yararlanabilmesi için yapılan hesaplamalarda, kişinin çalışırken aldığı ücretinin brüt asgari ücretin yaklaşık % 80 ‘i kadar olması gerekmektedir.

Günlük olarak maaşı yüksek olan kişilerin günlük aldığı ortalama ücretinin % 40 ‘ı ya da günlük aldığı asgari ücretinin % 80 ‘ini aşması durumunda çalışmakta olan kişinin alabileceği günlük olarak işsizlik maaş miktarı ise asgari ücretin tam olarak % 80 ‘i kadardır.

İşsizlik maaşı nasıl sorgulanır?

İşsiz olan ve işsizlik maaşından faydalanmak isteyen kişiler için işsizlik maaşı sorgulama işlemleri de şu şekildedir;

Öncelikle intenet tarayıcınız üzerinden ‘’ www.turkiye.gov.tr ‘’ web sayfasını açmanız gerekmektedir.

Ekran üzerinde ki arama motoru kısmına İşsizlik Ödeneği yazarak aratmanız gerekmektedir.

Sonra da ekranda yer alan İşsizlik Ödeneği / İş Kaybı Tazminatı ve Kıs Çalışma Ödeneği sayfası için de kimlik doğrulama işlemlerinizi yapmalısınız.

Kimlik doğrulama ekranında bulunan kimlik numaranız ile e-devlet şifreniz ile sisteme giriş yapmanız gerekmektedir.

Bütün bilgilerinizi doğru bir şekilde girdikten sonra da ekranda açılacak olan İşsizlik Ödeneği ile ilgili ihtiyacınız olan bütün bilgilere kolayca ulaşabilirsiniz.



İşsizlik maaşından kimler yararlanabiliyor?

Sigorta dahilinde çalışmakta olan işçinin kendi isteği dışında ya da herhangi bir kusur durumu dışında işvereni tarafından iş akdinin sonlandırılmış olması durumunda, hali hazırda işsiz konumunda olan vatandaşlar devlet tarafından verilen işsizlik maaşı haklarından nasıl yararlanabileceklerini merak ediyorlar. Devlet tarafından sağlanan işsizlik ödeneğinden yararlanabilecek olan kişiler ise şu şekildedir;

İş akdinin sonlandırılmış olmasından önceki 120 gün hizmet kapsamı içerisinde çalışmış olmalıdır.

Kişilerin işten çıkışlarının öncesinde son 3 yıl içinde 600 günlük primleri ödenmiş olmalıdır.

Kişilerin işsizlik maaşından yararlanabilmeleri için işten çıkış tarihlerinden itibaren en geç 30 gün içerisinde İŞKUR ‘a bizzat giderek işsizlik maaşı için başvuru talebinde bulunmaları gerekiyor.

2021 yılı işsizlik maaşı hesaplamalarının en kolay yolunu öğrenebilmek için de işsiz olan kişilerin yukarıda belirtmiş olduğumuz hizmet sürelerini tamamlamış olmaları gerekiyor.

İşsizlik maaşı alabilmek için gereken koşullar nelerdir?

Çalışma hayatı içerisinde kişinin işinden ani bir şekilde çıkarılmış olması durumunda ve herhangi bir kusur durumunun da bulunmaması halinde belirlenmiş olan bazı şartların karşılanması durumunda kişiye işsizlik maaşı ödemesi yapılmaktadır. İşten çıkarılan vatandaşlar da hangi duru ve koşullar altında işsizlik maaşı ödemesi alacaklarını merak ediyorlar. İşsizlik maaşı ödemesi için başvuru yapmak isteyen vatandaşlara ise devlet tarafından bir takım koşullar konulmuştur. Söz konusu koşullar ise şu şekildedir;

İşten çıkan kişinin ayrılma sebebinde istifa ya da herhangi bir kusur durumu olmaması gerekiyor.

Çalışmakta olan kişinin iş akdinin sonlanmasından önceki son 120 gün içerisinde sigorta dahilinde çalışmış olması gerekmektedir.

Kişinin iş akdinin sonlamasından hemen sonra ki 30 gün içinde İŞKUR şubelerine bizzat giderek işsizlik maaşı ödemesi için başvuru yapması gerekiyor.

İşten çıkarılmış olan kişinin son 3 yıl içinde en az 600 günlük işsizlik priminin de işveren tarafından ödeniş olması gerekiyor.

İşsizlik maaşı ödeneğinden yararlanmak isteyen kişilerin İŞKUR tarafından belirlenen bazı kriterlere de sahip olması gerekiyor.

İşsizlik maaşı ödemesi alabilmek için sigortalı olan işsiz kişinin İŞKUR tarafından kendisine öneride bulunulan işlere de girmeye hazır durumda olması gerekiyor ve bu yüzden de işten çıkarılmış olan kişinin İŞKUR ‘a bir iş arama kaydı oluşturması gerekiyor.

İŞKUR ‘un kendisine danışmanlık yaptığı sigortalı olan işsiz kişinin, mesleki eğitim hizmeti sürecini de sürekli olarak güncel bir şekilde takip etmesi gerekiyor.

İŞKUR tarafından verilmekte olan işsizlik maaşı ödemesinin işe girme ve aktif bir şekilde çalışma hayatında bulunma durumunda herhangi bir vekaletname ile başvuru yapılmadan gerçekleştirilebiliyor.

İşsizlik maaşı ödemesi alan sigortalı olan işsiz kişinin yeni bir işe girişi durumunda da sigorta kaydı ve çalışır halde olduğunu gösteren bir hizmet döküm dosyasının incelenmesi sonucunda almış olduğu işsizlik maaşı ödemesi de kesintiye uğrayacaktır.

İşsizlik maaşı ödemesi almak için nasıl başvuru yapılıyor?

İşveren tarafından iş akdi sonlandırılan işsiz kişiler işsizlik maaşı ödemesi alabilmek için başvurularını şu şekilde yapabilirler;

Öncelikle ‘’ www.turkiye.gov.tr ‘’ web sitesine giriş yapılmalıdır.

Ekran üzerinde bulunan arama kutucuğuna İşsizlik Ödeneği yazılmalı ve sonra da arama tuşuna basılarak aratılmalıdır.

Sistem üzerinden kimlik doğrulama işlemlerinin eksiksiz ve doğru bir şekilde yapılması gerekmektedir.

Karşınıza çıkacak olan sayfa İşsizlik Ödeneği / İş Kaybı Tazminatı Başvurusu olacaktır.

Açılan sayfa üzerinden de sizden istenen bilgileri girdikten ve eksiksiz olarak tamamladıktan sonra da başvuru kaydınız alınmış olacaktır.

Devlet tarafından verilen işsizlik maaşı ödemeleri nereye yatırılmaktadır?

İşsizlik maaşı ödemeleri ne zaman yatıyor?

Çalışma hayat sonlandırılan vatandaşlar, işsizlik maaşı ödemesi için başvuru yapmaları dahilinde yapılan ödenekten yararlanabilme hakkı olan kişilerin işsizlik maaşı ödemelerini çekebilecekleri kurum sadece PTT şubeleridir. Bu ödemeden yararlanan kişiler kimlik belgeleri ile birlikte herhangi bir PTT şubesine gitmeleri durumunda işlemlerini halledebilirler ve kolayca işsizlik maaşı ödemelerini şubeden çekebilmektedirler.

İşsizlik maaşı ödemesi için başvuru yapan ve hali hazırda da işsiz durumunda olan çalışanlar maaşlarının ne zaman hesaplarına yatırılacağını merak ediyorlar. Devlet tarafından karşılanan işsizlik maaş ödemelerinin ödeme tarihi ise işsiz olan kişinin başvurunu işlemlerini eksiksiz olarak tamamlaması ve sonucun açıklanmasını beklemesi gerekiyor. Başvuru sonuçlarının açıklaması durumunda da 1 ay içinde başvuru yapan kişilere hemen işsizlik maaşı ödemesi yapılmaktadır.

Devlet tarafından verilen işsizlik maaşı ne kadar?

Asgari ücret zamları ile birlikte verilmekte olan işsizlik maaşı miktarı da belirleniyor. Bu kapsamda da işsizlik maaşı ödemesi ücretlerinin de ne kadar olacağını merak eden kişiler için, verilecek olan işsizlik maaşı ödemeleri dahilinde taban limit üzerinden yapılan hesaplamada ödenecek olan tutar asgari ücretin % 40 ‘nın altında olamaz ve en düşük miktarda ki işsizlik maaşı ödemesi de tam olarak 1,420 TL olarak belirlenmiştir. İşsizlik maaşı ödemeleri dahilinde tavan limit üzerinden yapılan hesaplamada ödenecek olan tutar asgari ücretin % 80 ‘ini aşamaz ve en yüksek miktarda ki işsizlik maaşı ödemesi de tam olarak 2,840 TL olarak belirlenmiştir.

Ne kadar süre için işsizlik maaşı ödemesi yapılmaktadır?

İşsizlik maaşı ödemelerinden faydalanan kişiler, işsizlik maaşı ödemesini düzenli bir şekilde ne kadar süre olarak alacaklarını da merak ediyorlar. İşsizlik maaşı ödemesi süreleri de kişinin sigortalı olarak çalıştıkları süre boyunca yatırdıkları primlere göre veriliyor.

Son 3 yıl içinde kişi 600 gün prim ödemesi yapmış ise 6 ay boyunca işsizlik maaşı ödemesi alabilmektedir.

Kişi 900 gün prim ödemesi yapmış ise 8 ay boyunca işsizlik maaşı ödemesi alabilmektedir.

Kişi 1080 gün boyunca prim ödemesi yapmış ise 10 ay boyunca işsizlik maaşı ödemesi alabilmektedir.

Verilen işsizlik maaşları ne zaman kesilmektedir?

İşsizlik maaşı ödemelerinden yararlanan kişilerin, işsizlik maaşı ödemelerinin bir takım sebepler ve durumlar karşısında kesilmesi olabilmektedir. İşsizlik maaşı ödemelerinin kesilmesi durumları ise şu şekildedir;

İŞKUR tarafından kişinin en son çalışma alanına ve maaşına uygun bir şekilde belirlemiş olduğu işini haklı bir gerekçe göstermeden reddetmesi durumunda,

İşsizlik maaşı ödemesinden yararlanan kişilerin, işsizlik maaşı ödemlerini aldıkları süre kapsamında İş Müfettişleri ile SGK Denetmenleri tarafından kişinin sigortasız bir şekilde kayıt dışı olarak çalışma durumunun tespiti halinde,

İşsizlik maaşı ödemesi alan kişilerin SGK birimlerinden yaşlılık aylığı alması durumunda verilen işsizlik maaşı ödemeleri, yaşlılık aylığı almaya başladıkları ay itibari ile kesilmiş olacaktır.

İŞKUR tarafından önerilen meslek edindirme, geliştirme ve yetiştirme eğitimini herhangi haklı bir sebep göstermeden reddedilmiş olması durumunda,

İŞKUR tarafından önerilen meslek edindirme, geliştirme ve yetiştirme eğitimini kabul ederek daha sonradan eğitime devam edilmemesi durumunda,

İŞKUR tarafından yapılmakta olan aramalara ve çağrılara zamanında cevap verilmemesi durumunda ve yetkili olan kişinin de istediği belgelerin ve bilgilerin zamanında teslim edilmemiş olması durumunda,

Son olarak da işsizlik maaşı ödemesi alan kişilerin sigortalı olarak bir işe başlamaları durumunda devletten almış oldukları işsizlik maaşı ödemeleri kesilmektedir.

Yukarıda belirtilen nedenler doğrultusunda işsizlik maaşı ödemeleri sonlandırılmış olan kişilerin İŞKUR tarafından kendilerine yapılan çağrılara geri dönüş yapmaları ve İŞKUR ‘un kendilerine önermiş olduğu eğitimlere başlamaları durumunda işsiz olan bu kişilerin işsizlik maaşı ödemeleri yeniden kendilerine verilmeye devam edecektir. İşsiz olan kişilerin kesilen maaşları süresi kapsamında, ödemenin yeniden yapılacağı süre dahilinde tekrar başlatılacaktır.

İşsiz konumunda olan vatandaşlar, yapılacak olan ödemeler için belirtilmiş olan 6 aylık sürenin dolması durumunda ve sadece 2 aylık bir ödeme aldıktan sonra da belirtilmiş olan bazı sebepler kapsamında kesintiye uğraması halinde yeniden başlatılan maaşları kalan süre içerisinde hesaplarına yatırılacaktır. İşsiz durumda olan kişinin 4 aylık bir maaş ödemesi kalmış ise de o kişi 4 ay boyunca da o ödemeden yararlanabilecektir.

Ben de işsizlik maaşı ödemesinden yararlanabilecek miyim?

İşsizlik maaşı ödemelerinden faydalanmak isteyen ve işsiz durumda olan bir ok kişi de devlet tarafından sağlanan işsizlik maaşı ödemesinden yararlanabilecek miyim? Şeklinde düşünmekte ve merak etmektedir. İşsizlik maaşı ödemesi için kişilerin ani ve hazırlıksız bir şekilde çalışmakta oldukları işten çıkarılmış olması gerekiyor. İş akdi sonlandırılan ve çalıştıkları süre boyunca da sigortalı iş kollarından herhangi bir tanesine bağlı olarak çalışmış olan kişiler bu ödenekten faydalanabilmektedir. Eğer bir sigorta koluna bağlı olarak çalışıyorsanız ve iş vereniniz tarafından bir anda işten çıkarılmış iseniz, siz de işsizlik maaşı ödeneği için başvuru yapabilirsiniz. İşsizlik maaşı ödemesi, çalışmakta olan kişilerin işten çıkarılmadan önce ki dönem içinde yatırılmış olan prim günleri esas alınarak ödenmektedir.

Vaktinde alınmayan işsizlik maaşı ödemesine ne oluyor?

İşsizlik maaşı ödemesinden yararlanan kişiler, hesaplarına yatırılan işsizlik maaşı ödemelerini çekmemeleri durumunda maaşlarına ne olacağını da merak ediyorlar. Ödemesi yapılan işsizlik maaşı ödeneklerinin 3 ay içinde PTT şubelerinden çekilmemesi durumunda, devlet tarafından işsizlik maaşı ödemesi alan kişilerin maaşları hesaplarından geri çekiliyor. İşsiz olan kişilerin 3 ay boyunca çekilmemiş olan maaşlarını geri talep etmeleri durumunda da yapılan ödemeler kişilerin hesaplarına yeniden yatırılmamaktadır.

Geriye dönük olarak işsizlik maaşı ödemesi nasıl alınmaktadır?

Geriye dönük olarak işsizlik maaşı ödemesi, işsiz olan kişinin çalıştıkları iş yerlerinden haksız bir biçimde çıkarılmaları hainde veya kişinin haklı sebepler doğrultusunda kendi isteği ile istifa etmiş olması durumunda bazı incelemeler yapılır. İşsizlik maaşı ödemesi İŞKUR tarafından kişiye verileceği için de İŞKUR tarafından yapılacak olan incelemede, iş yerinin SGK ‘ya bildirdiği iş kodu üzerinden yapılır. İş yeri tarafından kişinin iş çıkış kodunun doğru olarak iletilmesi gerekiyor. Eğer iş çıkış kodu doğru olarak iletilmez ise işsiz olan kişiler haklarını alamazlar.

İş çıkış kodunun yanlış olarak iletilmesi durumunda çalışan kişi işverenine dava açma hakkına sahiptir. Açılan dava sonucunda çalışan kişi haklı görülür ve davayı kazanır ise davanın tebliğinden itibaren 1 ay sonra kişinin işsizlik maaşı ödemesi için başvuruda bulunması durumunda kişi geriye dönük olarak işsizlik maaşı ödemesi alabilmektedir. Geriye dönük olarak verilen işsizlik maaşı ödemeleri ise kişilere topu bir şekilde ödeniyor.

Bu haberimizde siz değerli okuyucularımız için 2021 yılına ait olan işsizlik maaşı ödemeleri hesaplamasında en kolay yönetimin ne olduğu bütün detayları ile birlikte aktarılmıştır. Sigorta dahilinde çalıştıkları iş yerlerinden haksız bir biçimde çıkarılmaları durumunda işsiz olan kişilere devlet tarafından işsizlik maaşı ödemesi yapılmaktadır. Sadece geçici bir süre için verilmekte olan bu ödenek, mağdur durumda olan çalışanlar için İŞKUR tarafından yeni bir iş bulana dek maddi anlamda destek olmak amaçlı veriliyor.