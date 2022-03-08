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Isparta'da sokak köpeğinden kaçan genç kız otomobilin altında kaldı!

Isparta'da arkadaşı ile yolda yürüdüğü sırada sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 20 yaşındaki Rabia Kallı, köpeklerden kaçarken otomobilin altında kaldı. Ağır yaralanan genç kızın yoğun bakımda olduğu öğrenildi.

08 Mart 2022 Salı 11:59
Isparta'da sokak köpeğinden kaçan genç kız otomobilin altında kaldı!
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Geçtiğimiz gün, Antalya'da 9 yaşındaki Mahra'nın sokak köpeklerinden kaçarken kamyonun altında kalması sonucu küçük kız defalarca ameliyat geçirdi ve son ameliyatın da sağ bacağını kaybetti. Buna olayın bir benzer haberi ise çok geçmeden Isparta'dan geldi.

Süleyman Demirel Üniversitesi'nde psikoloji bölümü öğrencisi Rabia Kallı (20) kız arkadaşı Hilal Topçu ile yolda yürüdüğü sırada sokak köpeklerinin seslerini duydu. Köpeklerin saldırmasından korkan genç kız kaçmaya çalışırken bir anda yola fırladı.

O sırada yolda seyir halinde ilerleyen A.Y. isimli sürücünün idaresindeki bir otomobil, genç kıza çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ağır yaralanan Rabia, yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansa alınarak SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan müdahale sonrası yoğun bakım ünitesine alınan ve tedavisine burada devam edilen Rabia Kallı'nın durumunun ciddi olduğu öğrenilirken, genç kızın Muğla Milas'ta yaşayan ailesi de kızlarının haberini alır almaz apar topar Isparta'ya geldiler.



Son Güncelleme: 08.03.2022 11:59
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Anahtar Kelimeler:
ıspartaRabia KallıSokak KöpeğiOtomobil
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