İŞKUR’dan açıklama! 27 bin 633 işçi alımı gerçekleşecek

İş arayan kişilerin durağı olan İŞKUR, yaptığı açıklamayla 27 bin 633 kişinin işe alınacağını açıkladı. Türkiye genelinde 55 meslek dalında yapılacak olan alımlar, İŞKUR sistemine kayıtlı kişiler tarafından yapılacak. İŞKUR'da yayınlanan mevcut iş ilanlarına 15 gün içinde başvuru yapan vatandaşlar, başvuru sonuçlarına göre işe alınabilecekler. İstenilen şartları yerine getiren kişiler, aşağıda yer alan sektörlerden yalnızca 1 tanesine başvuru yapabilecek. Başvuruların onaylanması halinde işe girebilecek olan vatandaşlar, bu süre zarfında başka bir sektöre başvuru yapamayacaklar. Peki, hangi sektöre işçi alımı gerçekleşecek? Başvuru şartları nelerdir? İşte bu soruların yanıtları...
İşçi alımı gerçekleşecek sektörler
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Aşçı Yardımcısı 277
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Kalite Kontrolcü 263
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Temizlik Görevlisi 1914
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Satış Nezaretçisi (Perakende Ticaret) 194
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Muhasebeci 183
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Garson (Servis Elemanı) 989
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Konfeksiyon İşçisi 792
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Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı 203
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Kesimci (Konfeksiyon) 197
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Beden İşçisi (Temizlik) 194
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Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 677
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Makineci (Dikiş) 1631
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Kasiyer 1338
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Aşçı 508
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Beden İşçisi (Genel) 8903
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Diğer Satış Nezaretçileri 484
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Şoför-Yük Taşıma 460
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Reyon Görevlisi 457
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Paketleme işçisi 427
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Bulaşıkçı (Stevard) 358
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Pazarlamacı 332
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Ütücü 330
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Elektrikçi (Genel) 315
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Dokuma Konfeksiyon Makineci 261
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Overlok Makinesi Operatörü (Overlokçu) 259
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Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 253
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Sekreter 218
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Ayakkabı İmalatçısı 145
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Turizm Ve Otelcilik Elemanı 609
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Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı) 142
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Mermer İşçisi 140
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Sevkiyat Görevlisi 138
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Satış Temsilcisi / Plasiyer 217
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CNC Tona Tezgâhı Operatörü 215
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Ayakçı (Tekstil) 209
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Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı) 161
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Makine Mühendisi 177
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Satış Danışmanı / Uzmanı 1228
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Kaynakçı (Oksijen ve Elektrik) 151
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Diğer İmalat ve İlgili İşçiler (Makine ile) 147
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Mutfak Görevlisi 170
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Elektrik Teknisyeni 167
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Ortacı/Ayakçı (Tekstil) 167
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Dokuma Makineleri Operatörü / Dokumacı 161
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Ambar/Depo Görevlisi 282
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Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı 529
Başvuru şartları
T.C. vatandaşı olmak
18 yaşından büyük olmak ve İŞKUR’a kayıtlı olmak
Devletin güvenliğine ve düzenine karşı bir suç işlememiş olmak
Kamusal haklara sahip olmak
Yapılacak araştırmalardan olumlu sonuç almak
Askerlik sorununa sahip olmamak
Talen edilen öğrenim durumunu ve özel şartları yerine getirebilmek
Herhangi bir kamu kurumunda aktif olarak çalışıyor olmamak