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İŞKUR’dan açıklama! 27 bin 633 işçi alımı gerçekleşecek

İş arayanların başvurduğu İŞKUR, Türkiye genelinde 27 bin 633 kişinin işe alınacağını açıkladı. Bu açıklamanın ardından vatandaşlar, hangi iş koluna alım yapılacağını ve başvuruların ne şekilde yapılacağını internet üzerinden araştırmaya başladı. İşte detaylar...

07 Ocak 2022 Cuma 02:12
İŞKUR’dan açıklama! 27 bin 633 işçi alımı gerçekleşecek
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İş arayan kişilerin durağı olan İŞKUR, yaptığı açıklamayla 27 bin 633 kişinin işe alınacağını açıkladı. Türkiye genelinde 55 meslek dalında yapılacak olan alımlar, İŞKUR sistemine kayıtlı kişiler tarafından yapılacak. İŞKUR'da yayınlanan mevcut iş ilanlarına 15 gün içinde başvuru yapan vatandaşlar, başvuru sonuçlarına göre işe alınabilecekler. İstenilen şartları yerine getiren kişiler, aşağıda yer alan sektörlerden yalnızca 1 tanesine başvuru yapabilecek. Başvuruların onaylanması halinde işe girebilecek olan vatandaşlar, bu süre zarfında başka bir sektöre başvuru yapamayacaklar. Peki, hangi sektöre işçi alımı gerçekleşecek? Başvuru şartları nelerdir? İşte bu soruların yanıtları...

İşçi alımı gerçekleşecek sektörler

  1. Aşçı Yardımcısı 277

  2. Kalite Kontrolcü 263

  3. Temizlik Görevlisi 1914

  4. Satış Nezaretçisi (Perakende Ticaret) 194

  5. Muhasebeci 183

  6. Garson (Servis Elemanı) 989

  7. Konfeksiyon İşçisi 792

  8. Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı 203

  9. Kesimci (Konfeksiyon) 197

  10. Beden İşçisi (Temizlik) 194

  11. Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 677

  12. Makineci (Dikiş) 1631

  13. Kasiyer 1338

  14. Aşçı 508

  15. Beden İşçisi (Genel) 8903

  16. Diğer Satış Nezaretçileri 484

  17. Şoför-Yük Taşıma 460

  18. Reyon Görevlisi 457

  19. Paketleme işçisi 427

  20. Bulaşıkçı (Stevard) 358

  21. Pazarlamacı 332

  22. Ütücü 330

  23. Elektrikçi (Genel) 315

  24. Dokuma Konfeksiyon Makineci 261

  25. Overlok Makinesi Operatörü (Overlokçu) 259

  26. Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 253

  27. Forklift Operatörü 222

  28. Sekreter 218

  29. Ayakkabı İmalatçısı 145

  30. Turizm Ve Otelcilik Elemanı 609

  31. Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı) 142

  32. Mermer İşçisi 140

  33. Sevkiyat Görevlisi 138

  34. Satış Temsilcisi / Plasiyer 217

  35. CNC Tona Tezgâhı Operatörü 215

  36. Ayakçı (Tekstil) 209

  37. Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı) 161

  38. Makine Mühendisi 177

  39. Satış Danışmanı / Uzmanı 1228

  40. Kaynakçı (Oksijen ve Elektrik) 151

  41. Diğer İmalat ve İlgili İşçiler (Makine ile) 147

  42. Mutfak Görevlisi 170

  43. Elektrik Teknisyeni 167

  44. Ortacı/Ayakçı (Tekstil) 167

  45. Dokuma Makineleri Operatörü / Dokumacı 161

  46. Ambar/Depo Görevlisi 282

  47. Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı 529

Başvuru şartları

T.C. vatandaşı olmak

18 yaşından büyük olmak ve İŞKUR’a kayıtlı olmak

Devletin güvenliğine ve düzenine karşı bir suç işlememiş olmak

Kamusal haklara sahip olmak

Yapılacak araştırmalardan olumlu sonuç almak

Askerlik sorununa sahip olmamak

Talen edilen öğrenim durumunu ve özel şartları yerine getirebilmek

Herhangi bir kamu kurumunda aktif olarak çalışıyor olmamak


Son Güncelleme: 07.01.2022 02:12
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