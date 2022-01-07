İŞKUR’dan açıklama! 27 bin 633 işçi alımı gerçekleşecek

İş arayan kişilerin durağı olan İŞKUR, yaptığı açıklamayla 27 bin 633 kişinin işe alınacağını açıkladı. Türkiye genelinde 55 meslek dalında yapılacak olan alımlar, İŞKUR sistemine kayıtlı kişiler tarafından yapılacak. İŞKUR'da yayınlanan mevcut iş ilanlarına 15 gün içinde başvuru yapan vatandaşlar, başvuru sonuçlarına göre işe alınabilecekler. İstenilen şartları yerine getiren kişiler, aşağıda yer alan sektörlerden yalnızca 1 tanesine başvuru yapabilecek. Başvuruların onaylanması halinde işe girebilecek olan vatandaşlar, bu süre zarfında başka bir sektöre başvuru yapamayacaklar. Peki, hangi sektöre işçi alımı gerçekleşecek? Başvuru şartları nelerdir? İşte bu soruların yanıtları...

İşçi alımı gerçekleşecek sektörler

Aşçı Yardımcısı 277 Kalite Kontrolcü 263 Temizlik Görevlisi 1914 Satış Nezaretçisi (Perakende Ticaret) 194 Muhasebeci 183 Garson (Servis Elemanı) 989 Konfeksiyon İşçisi 792 Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı 203 Kesimci (Konfeksiyon) 197 Beden İşçisi (Temizlik) 194 Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 677 Makineci (Dikiş) 1631 Kasiyer 1338 Aşçı 508 Beden İşçisi (Genel) 8903 Diğer Satış Nezaretçileri 484 Şoför-Yük Taşıma 460 Reyon Görevlisi 457 Paketleme işçisi 427 Bulaşıkçı (Stevard) 358 Pazarlamacı 332 Ütücü 330 Elektrikçi (Genel) 315 Dokuma Konfeksiyon Makineci 261 Overlok Makinesi Operatörü (Overlokçu) 259 Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 253 Forklift Operatörü 222 Sekreter 218 Ayakkabı İmalatçısı 145 Turizm Ve Otelcilik Elemanı 609 Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı) 142 Mermer İşçisi 140 Sevkiyat Görevlisi 138 Satış Temsilcisi / Plasiyer 217 CNC Tona Tezgâhı Operatörü 215 Ayakçı (Tekstil) 209 Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı) 161 Makine Mühendisi 177 Satış Danışmanı / Uzmanı 1228 Kaynakçı (Oksijen ve Elektrik) 151 Diğer İmalat ve İlgili İşçiler (Makine ile) 147 Mutfak Görevlisi 170 Elektrik Teknisyeni 167 Ortacı/Ayakçı (Tekstil) 167 Dokuma Makineleri Operatörü / Dokumacı 161 Ambar/Depo Görevlisi 282 Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı 529

Başvuru şartları

T.C. vatandaşı olmak

18 yaşından büyük olmak ve İŞKUR’a kayıtlı olmak

Devletin güvenliğine ve düzenine karşı bir suç işlememiş olmak

Kamusal haklara sahip olmak

Yapılacak araştırmalardan olumlu sonuç almak

Askerlik sorununa sahip olmamak

Talen edilen öğrenim durumunu ve özel şartları yerine getirebilmek

Herhangi bir kamu kurumunda aktif olarak çalışıyor olmamak