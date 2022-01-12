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İŞKUR Nihai Listesine nasıl bakılır?

İşkur’da gönderilen personel alım duyurularında ilk olarak iş arayan olarak siteye giriş yapmak gerekli. Daha sonra kişiye uygun iş bölümleri filtrelenerek daha kapsamlı bir arama yapılabilir.

12 Ocak 2022 Çarşamba 05:19
İŞKUR Nihai Listesine nasıl bakılır?
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Kayıt kısmı

Öncelikle iş arayan olarak kayıt olmanız önemlidir. İki yolla kayıt olmanız mümkün. Bunların birisi oturduğunuz konuma yakın İŞKUR şubelerini ziyaret ederek, diğeri ise intenet üzerinden yeni üyelik yaratarak veya e-Devlet üzerinden giriş yaparak.

İşkur tarafından Sağlık Bakanlığı alım ilanları

İçinde bulunduğumuz pandemi koşulları nedeniyle sağlık çalışanlarına yardım amaçlı 32 bin kadro açılmasıyla beraber binlerce kişi İŞKUR’a girip bu alım için başvuru yaptı. Atamalarınsa hızlı bir şekilde gerçekleştirileceğinin söylenmesiyle birlikte, insanlar nihai listeye nasıl bakacaklarını merak eder oldu. Sağlık Bakanlığı bu sorgulama hakkında bir video yayınladı.

Nihai liste görüntülemesi

Arama moturundan İşkur araması yapılarak İşkur’un web sitesine giriş yapılır. Daha sonra T.C. kimlik numarası ve şifre ile veya e-Devlet ile giriş yapıldıktan sonra hangi ilana başvuru yapıldıysa o ilan iş başvurularım kısmından seçilmeli. Hangi nihai liste kontrol edilecekse o ilanın numarasına tıklanıldıktan sonra tüm başvuru belgeleri listeli şekilde karşınıza gelir. Gelen ekranda başvuru yapılan kurumların personel alım detayları sıralanır. Bu şekilde isminiz listede mi değil mi kontrol etmeniz mümkün.



Son Güncelleme: 12.01.2022 12:45
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Anahtar Kelimeler:
Nihai ListeSağlık Bakanlığı
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