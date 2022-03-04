İşçilerin oruç tutmasının hükmü nedir? Çalışanların oruç tutabilir mi?

Akil bali olan her müslümanın Ramazan ayının orucu tutması farzdır. Dinimiz bu konuda kesindir ama bazı mücbir sebeplerden dolayı esneklik tanımıştır. Şimdi rivayet edilen hadisler ışığında işçilerin oruç tutması konusunda neler denmiş bakalım. İşte ayrıntılar.

Ramazan orucu ile ilgili öncelikle şunu bilmemiz gerekir. Tutamadığınız orucu mutlaka ama mutlaka kaza yapmalısınız. Bilerek bozarsanız da altmış bir gün oruç tutmalısınız. Eğer hastalık veya ağır beden işinde çalışıyorsanız tutmadığınız her güne bir fidye miktarı ödeme yapmalısınız.

Ailesinin rızkını temin etmek için ağır işlerde çalışmak zorunda olup da, oruç tutmaları sağlığına zarar verenlerin o günlerde oruç tutmayıp daha sonra kaza edebilecekleri, kaza etme imkânlarının olmaması durumunda ise her gün için bir fidye vermeleri şeklinde görüşler vardır.