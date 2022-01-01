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İş Çıkış Bildirgesi 10 gün hesabı nasıl yapılıyor?

İş hayatının en önemli kafa karışıklığının yaşandığı olaylardan bir tanesi de işten çıkan çalışan işverenler tarafından nasıl hesaplanacağı oluyor. Bu konuda oldukça kafa karışıklığı yaşayan işverenler için haber derledik. İşten çıkış bildirgesi on gün hesabı nasıl yapılır? İşte detaylar.

01 Ocak 2022 Cumartesi 06:26
İş Çıkış Bildirgesi 10 gün hesabı nasıl yapılıyor?
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Çalışma hayatına dair önemli ayrıntı olan işten çıkan bir çalışanın on gün hesabına dair ayrıntıları haberimizin içeriğinde sizlere anlattık. İşverenler tarafından oldukça kafa karışıklığına neden olan bu durumu sizlere açıklayıcı bir dille anlatmaya çalışacağız. 

İşten çıkış doğru hesaplanmazsa SGK tarafından cezaya  çaptırabilirsiniz ve işletmeniz ağır bir yük altına girebilirsiniz.İşten çıkan birisinin bildirgesi on gün içerisinde elektronik ortamda mutlaka bildirilmelidir. İşten çıkılan günden başlanarak on gün sayılır ve işten çıkış tarihinden on gğn geriye dönük normal gün çalışma hesaplanır. 

Resmi tatiller ve bayrama gelen günler bu on günlük süreye dahil edilmez. On gün geriye dönük olarak işten çıkış hesaplaması yapılabilir. Aynı günde işten çıkış yapılabilir. 

Sgk çıkış 10 gün hesabını önekle anlatmaya çalışalım.

Kişi 09.08 tarihinde işten ayrılmış olsun.

Bu durumda işten çıkışta 10 gün hesabını 09.08 tarihinden değil 10.08 tarihinden itibaren 10 gün parmak hesabı ile hesaplamanız gerekiyor.

10.08 tarihinden itibaren 10 gün saydığımızda 10 gün geriye dönük işçi çıkışı hesaplama formülüne göre bu işçi için son çıkış tarihi 19.08 olacaktır. Bu tarihten sonra geriye dönük çıkış yapılması halinde idari para cezası uygulanır.


Son Güncelleme: 01.01.2022 06:26
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10 Gün HesabıIşten çıkış Bildirgesi
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