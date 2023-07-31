İş arayanlara sınavsız fırsat! 130 personel alımı için bu şartlar gerek!

Yaşanan ekonomik sıkıntılar ile geçinmenin zor olduğu bu zamanlarda iş bulmakta hayli zorlaştı. İş arayanlar için yeni bir ilanda daha yayımlandı. O kurum bünyesine yeni 130 personel ekleyecek. Üstelik sınav şartı da olmayacak!

Dur bakalım, haber varmış! İşte tam zamanında! İş bulmak zor, ekonomi sıkıntılı, ama bir kurum tam 130 kişi alacak! Hem de sınavsız! Elini çabuk tutan kazanacak gibi görünüyor. Artık sınav telaşı yok, direk müracaat etmek yeterli. Bu fırsat kaçmaz! İşte detaylar...





BU KURUM 130 KİŞİ ALIM YAPIYOR

İşte fırsat! Ekonomi iyice çatırdıyor, iş bulmak zorlaştı. Ama Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi tam 130 kişiye iş imkanı sunuyor. Hem de sınavsız! KPSS puanı yeterli olanlar başvurabilir. Farklı kadrolarda alımlar var, herkes için bir şans var gibi görünüyor. İşte diğer ayrıntılar...





Üniversite, Eczacı, Diyetisyen, Fizyoterapist, Ebe, Hemşire, Sağlık Teknikeri, Laborant, Diğer Sağlık personeli ve Temizlik Görevlisi gibi çeşitli pozisyonlar için personel alacak. Eğer bu mesleklerden birinde deneyim veya eğitim sahibiysen, hemen başvurmalısın!

Başvurular 27 Temmuz'da başlamış ve 10 Ağustos'a kadar sürecekmiş. Bu tarihler arasında şahsen başvurabilirsin. Ama acele etmelisin, çünkü zaman kısa!

İş arayanlar için güzel bir fırsat gibi duruyor. KPSS puanın yeterliyse ve ilana uygun bir mesleğin varsa, hiç düşünme ve hemen başvur. Belki de hayatını değiştirecek bir iş seni bekliyor olabilir. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ne şansın açık olsun!

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, yapacağı personel alımı için başvuruların 27 Temmuz'da başladığını ve son başvuru tarihinin 10 Ağustos olduğunu duyurdu. Başvuruların bu süre içinde Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi personel Genel Müdürlüğü'ne şahsen yapılması gerektiği belirtildi.