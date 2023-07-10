İş arayanlar hemen başvurun! SYDV bünyeyisinde personel alımı yapılacak: Duyuru yapıldı

İŞKUR, yeni personel alım ilanlarını duyurmaya devam ediyor. Son ilana göre Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları için yeni kamu personelleri alınacak. Detaylı şartlar ve başvuru süresi haberimizde...

İŞKUR, işsiz vatandaşların istihdam edilmeleri için önemli bir rol oynamaktadır. Son yayımlanan ilanla birlikte 2 farklı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı için personel alımı gerçekleştirileceği duyuruldu. Körfez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde 1 erkek Büro Görevlisi, Ceylanpınar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde ise bir Koordinatör pozisyonu için alım yapılacaktır.

SON BAŞVURU TARİHİ 7 TEMMUZ



İş başvuruları için heyecan verici bir dönem başladı. İŞKUR'un Ceylanpınar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Körfez SYDV için personel alımı ilanları, yeni iş fırsatları sunuyor. Başvuru süreleri ve şartları adaylar için belirlendi.

Körfez SYDV personel alımı için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak önemli bir kriter. 18-40 yaş aralığında olmak, erkek olmak, kamu haklarından mahrum olmamak ve belirli suçlardan mahkum olmamak diğer aranan şartlar arasında yer alıyor. Adaylar ayrıca askerlik durumu, özel eğitim, tecrübe, yaş ve en az 60 KPSS puanı gibi özel kriterlere de dikkat etmeliler.

Ceylanpınar SYDV personel alımı için ise adayların en az 6 aydır Şanlıurfa Ceylanpınar ilçesinde ikamet etmeleri, KPSS'den en az 60 puan almaları, kadın olmaları ve kamu haklarından mahrum olmamaları gerekmektedir. Adaylar 40 yaşını doldurmamış olmalı, göreve özel eğitim, yaş ve tecrübe gibi özel şartları karşılamalı ve belirli suçlardan mahkum olmamalıdır. Ayrıca projenin gerektirdiği beceri, güç, kabiliyet ve yeterliliklere sahip olmaları da önem taşımaktadır.

Bu ilanlar, iş arayanlara yeni kariyer fırsatları sunmaktadır. Başvuru yapacak adaylar, ilanların son başvuru tarihlerine ve şartlarına dikkat etmelidir. İlgilenenler, daha fazla bilgi için İŞKUR'un resmi web sitesini ziyaret edebilirler. Bu fırsatı kaçırmamak ve istenen kriterlere uygunluk sağlamak adına başvuru sürecini takip etmek önemlidir.