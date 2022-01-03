İnternetten Engelli Vergi İndirimi başvurusu nasıl yapılır ?

Yüzde 40 ve üstü engeli bulunan vatandaşlara kendilerine bakma sorumluluğunu alan kişiler için vergi indirimi uygulanıyor. Bu hakka sahip kişiler, daha fazla maaş hakkına ve daha erken emeklilik hakkına sahip olabiliyorlar.

Engellilik vergi başvurusu indirimi için kişiler, vergi dairesine online olarak başvuru yapmaları halinde kolayca işlemlerini gerçekleştirmiş oluyorlar.

Emeklilik vergi indirimine sahip olmak için, bir iş yerinde çalışıyor olmak ve bakmak durumunda kaldığı kişiler, emekli sandığı kapsamında çalışan devlet memurları ve bakmak durumunda kaldığı kişiler, serbest meslek yapanlar ve bakmak durumunda kaldığı kişiler ve son olarak basit usulde vergi mükellefleri (bu kişiler yalnızca kendisi için başvuruda bulunabiliyor)

Vergi indirimini yapabilmek için gerekli olan belgeler,

-Vergi dairesine engelli indirimi dilekçesinin verilmesi gerekiyor.

-Kişinin çalıştığı işyerinde devam ettiğine dair imzalı ve kaşeli yazı olması gerekiyor.

-Kişi işe yeni başlayan sigortalı olması durumunda işe giriş bildirgesi, işten çıkış varsa son aya ait SGK Tescil ve Hizmet Dökümü belgesi olması gerekiyor.

-Sağlık kurulu heyet raporunun olması gerekiyor.

-Bakmakla yükümlü olan kişiler için başvuru yapılacak ise SGK'dan bakmakla yükümlülük belgesi alınması gerekiyor.

Engelli vergi indirimi, gerekli belge, evrak ve dilekçeyle başvuruyu tamamladıktan ve gerekli incelemelerden sonra engelli vergi indirimi ortalama 2-3 ay zaman süresince sonuçlanıyor. Ayrıca engelli vergi indirimi sorgulaması, e-devlet yoluyla yapılabiliyor.