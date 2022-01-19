İnternet üzerinden online para kazanmanın yolları nelerdir?

Gayri meşru, müzik dinleyerek, online, 18 yaş altı para kazanma, YouTube para kazanma ve uygulamalar gibi birden çok seçenek bulunuyor. Türkçe intenetten para kazanma siteleri gibi günümüzde en trend, popüler ve vazgeçilmez para yollarıyla ilgili detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

Öğrenciler ile 18 yaş altı liseliler için intenetten para kazanmanın yolu

Bir Blog veya Web Stesi açabilirsiniz,

Web sitesi, forum sitesi ya da üyelik sitesi kurabilirsiniz,

Güzel bir blog sitesiyle ürün tanıtımı yapıp ınfluencer iş birliğiyle İnstagram’dan yorum yapıp ürün satışı yaptırıp para kazanabilirsiniz,

Affiliate web sitesi de para kazanmanıza yardımcı olur,

Trendyol, amazon gibi sitelerde e-Ticaret yapmak için mağaza açıp veya e-ticaret açıp para kazanabilirsiniz.

1 saatte para kazanmanın yolları

Web sitesi olmadan intenet üzerinden para kazanmanın yöntemleri

Amazon (FBA) Trendyol aracılğı ile ürün satışı yapmak,

Youtube kanalı açarak ünlü olmak

Kindle kitapları yayımlamak

E-mail ile e-posta pazarlığı yapmak

Web sitesi alım satımı

Online özel ders vermek

Domain adresi alım satımı

Stok fotoğraf ve görsel satımı

Kripto para yatırımı yapmak

Aşağıda yer alan freelancer platform sitelerine katılarak farklı iş alanlarında para kazanabilirsiniz

Yandex toloka.com

Foap.com

Sadeceon

Fiverr.com

Upwork.com

Guru.com

Tr.Freelancer.com

Bionluk.com

Online pazarlama işi yapabileceğiniz iş dalları

Instagram, Youtube, Facebook, Twitter, Telegram, Snapchat, TikTok, Spotifay Soundcloud, Twitch, Swarm, Linkedn, Pinterest sosyal medya platformlarında sosyal pazarlama,

 Inuencer Marketing,

 Sosyal medya yönetim,

 Arama motoru optimizasyonu,

 Web trafiği yönlendirme,

 Tanıtım yazısı yayınlatma,

 Forum ve Sözlük ve Blog tanıtımı,

 Site rakip analiz,

 Arama motorlarına kayıt,

 Düzine ekleme,

 Anahtar kelime aramaları

Grafik tasarım alanında yapılabilecek işler

Web tasarım ile kurulum

Logo tasarım

Anime tasarım

Banner tasarım

Kartvizit tasarım

UI/UX tasarım

Afiş tasarım

El ilanı ile broşürler

Katalog tasarım

Fotoğrafçılık ve photoshop

T-Shirt tasarım

Sunum tasarımı

Video ile animasyon yapılabilecek iş alanları

Video reklamı yapmak

İntro animasyonu hazırlamak

Tebrik videoları oluşturmak

3D animasyon düzenlemek

Stop Motion

Ödev ile tez hazırlama

Programla ve kodlama

Tez danışmanlığı yapma

Dönem ödevi hazırlama

Soru çözdürme

İstatistik

Essay

Stok fotoğraf ve görsel satışıyla para kazanma

PhotoDune

Shutterstock

Gettyimages

Alamy

Fotolia

123rf

Yazarlık yaparak para kazanmak