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İnternet üzerinden online para kazanmanın yolları nelerdir?

Günümüzde yaygınlaşan internet kullanımıyla birlikte internetten para kazanmanın yolları da çoğaldı. Evde oturduğumuz yerden, internet bağlantısı olan her yerden para kazandıracak pek çok yöntem bulunuyor. Peki internet üzerinden online para kazanmanın yolları neler? İşte cevabı…

19 Ocak 2022 Çarşamba 01:06
İnternet üzerinden online para kazanmanın yolları nelerdir?
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Gayri meşru, müzik dinleyerek, online, 18 yaş altı para kazanma, YouTube para kazanma ve uygulamalar gibi birden çok seçenek bulunuyor. Türkçe intenetten para kazanma siteleri gibi günümüzde en trend, popüler ve vazgeçilmez para yollarıyla ilgili detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

Öğrenciler ile 18 yaş altı liseliler için intenetten para kazanmanın yolu

  •  Bir Blog veya Web Stesi açabilirsiniz,
  • Web sitesi, forum sitesi ya da üyelik sitesi kurabilirsiniz,
  • Güzel bir blog sitesiyle ürün tanıtımı yapıp ınfluencer iş birliğiyle İnstagram’dan yorum yapıp ürün satışı yaptırıp para kazanabilirsiniz,
  • Affiliate web sitesi de para kazanmanıza yardımcı olur,
  • Trendyol, amazon gibi sitelerde e-Ticaret yapmak için mağaza açıp veya e-ticaret açıp para kazanabilirsiniz.

1 saatte para kazanmanın yolları

Web sitesi olmadan intenet üzerinden para kazanmanın yöntemleri

  • Amazon (FBA) Trendyol aracılğı ile ürün satışı yapmak,
  • Youtube kanalı açarak ünlü olmak
  • Kindle kitapları yayımlamak
  • E-mail ile e-posta pazarlığı yapmak
  • Web sitesi alım satımı
  • Online özel ders vermek
  • Domain adresi alım satımı
  • Stok fotoğraf ve görsel satımı
  • Kripto para yatırımı yapmak

Aşağıda yer alan freelancer platform sitelerine katılarak farklı iş alanlarında para kazanabilirsiniz

  • Yandex toloka.com
  • Foap.com
  • Sadeceon
  • Fiverr.com
  • Upwork.com
  • Guru.com
  • Tr.Freelancer.com
  • Bionluk.com

Online pazarlama işi yapabileceğiniz iş dalları

  • Instagram, Youtube, Facebook, Twitter, Telegram, Snapchat, TikTok, Spotifay Soundcloud, Twitch, Swarm, Linkedn, Pinterest sosyal medya platformlarında sosyal pazarlama,

 Inuencer Marketing,

 Sosyal medya yönetim,

 Arama motoru optimizasyonu,

 Web trafiği yönlendirme,

 Tanıtım yazısı yayınlatma,

 Forum ve Sözlük ve Blog tanıtımı,

 Site rakip analiz,

 Arama motorlarına kayıt,

 Düzine ekleme,

 Anahtar kelime aramaları

 

Grafik tasarım alanında yapılabilecek işler

  • Web tasarım ile kurulum
  • Logo tasarım
  • Anime tasarım
  • Banner tasarım
  • Kartvizit tasarım
  • UI/UX tasarım
  • Afiş tasarım
  • El ilanı ile broşürler
  • Katalog tasarım
  • Fotoğrafçılık ve photoshop
  • T-Shirt tasarım
  • Sunum tasarımı

Video ile animasyon yapılabilecek iş alanları

  • Video reklamı yapmak
  • İntro animasyonu hazırlamak
  • Tebrik videoları oluşturmak
  • 3D animasyon düzenlemek
  • Stop Motion

Ödev ile tez hazırlama

  • Programla ve kodlama
  • Tez danışmanlığı yapma
  • Dönem ödevi hazırlama
  • Soru çözdürme
  • İstatistik
  • Essay

Stok fotoğraf ve görsel satışıyla para kazanma

  • PhotoDune
  • Shutterstock
  • Gettyimages
  • Alamy
  • Fotolia
  • 123rf

Yazarlık yaparak para kazanmak

  • Makale satan sitelere kayıt yapmak
  • İş bulma sitelerinde yazar ilanlarına başvurmak
  • Ücretli yazarlık yapılabilecek siteler bulmak

Son Güncelleme: 19.01.2022 01:06
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Anahtar Kelimeler:
InterttenParaKazanma
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