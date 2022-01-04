İnternet Üzerinden İnteraktif Vergi Dairesi ile işlemler nasıl gerçekleştirilir?

İntenet vergi dairesi sistemi ile vatandaşlar vergiyle alakalı bütün gerekli işlemleri, ödeme vadesi dolmuş yada henüz dolmamış tüm işlerini elekronik ortamda halledebiliyorlar. Ödemeler kredi kartları ile yapılabiliyor. İntenet vergi dairesi vatandaşlara intenet ortamında hizmet verıyor.

İntenet vergi dairesi sistemine giriş yapabilmek için iki farklı yol mevcut. Bunlardan biri vatandaşlar kendi T.C. kimlik numarası ve şifresiyle e-devlet sistemi üzerinden vergi dairesi sistemine giriş yapabiliyorlar. Diğer bir yol ise intenet vergi dairesi sistemine kayıt olup şifre aldıktan sonra sisteme giriş yapabiliyorlar.

İnteraktif vergi dairesi sisteminde yer alan çeşitli bölümler ve açıklamalarda "Bilgilerim, Ödeme ve Borç Sistemleri, E-tebligatlarım, İşlem Başlat, İşlem Durumlarım ve Sonuçları" menüleri bulunuyor.