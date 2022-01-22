İmanın şartlarından kitaplara iman ne anlama gelir?

Allah, imanın şartı olarak 6 tane şart koymuştur. Bu şartlardan biri de kitaplara iman etmektir. Bu iman şartını yerine getirmeyen kişinin dini inancı kabul edilmez. İslamiyet inancında imanın altı şartı bulunmaktadır. Kutsal kitaplara iman etmek, imanın altı şartından biridir. İnsanlar kitaplara iman ne anlama gelir, kitaplara iman ne demektir sorularının yanıtlarını aramaya başladı.

Kitaplar, sahifeler ve kitaplar olarak ikiye ayrılmaktadır. Küçük topluluklara genelde sahifeler gönderilmiştir. Evrensel ilahi mesaj taşıyan metinler ise kitap şeklinde indirildi. Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’de Hz. İbrahim ve Hz. Musa’ya sahifeler verildiği bildirilmektedir. Hadisler bakacak olursak Hz. Musa’ya Tevrat’tan önce 10 sahife, Hz. İbrâhim’e 10 sahife, Hz. İdrîs’e 30 sahife ve Hz. Şit’e 50 sahife gönderilmiştir.

Kitaplara bakacak olursak Hazreti Peygamberimize Kur’an-ı Kerim, Hz. Davud’a Zebur, Hz. İsa’ya İncil ve Hz. Musa’ya Tevrat indirilmiştir.