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İlaç kullanan kişiler oruç tutmak zorunda mıdır? İlaç ve oruç arasındaki ilişki

Ramazan ayının yaklaştığı günlerde Müslümanlar tarafından bazı soruların cevapları merak edilmektedir. Günlük olarak ilaç alan kişiler oruç tutmak zorunda mı? İşte Müslümanların merak ettiği soruların cevapları...

05 Mart 2022 Cumartesi 22:02
İlaç kullanan kişiler oruç tutmak zorunda mıdır? İlaç ve oruç arasındaki ilişki
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Hastalık durumlarında oruç tutmamak mubahtır. Oruç durumdayken hastalanacak, hastaysa durumu kötüleştirecek durumlar ortada varsa oruç zorunluluğu yoktur. Hasta, iyileştiği zaman sadece oruç tutmadığı günler kadar kaza eder. Ayete göre, “Sizden her kim hasta yahut yolcu olursa tutamadığı günler sayısınca diğer günlerde oruç tutar” buyrulmaktadır. Hayat boyu hasta olan kişiler, her günün fidyesini verir. Yoksul kişiler için fidye zorunluluğu da bulunmaz. İslam dininde kimse gücünü aşan sorumluluklardan yükümlü değildir.



Son Güncelleme: 05.03.2022 22:02
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Anahtar Kelimeler:
OruçIlaçRamazan
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