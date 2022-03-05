İlaç kullanan kişiler oruç tutmak zorunda mıdır? İlaç ve oruç arasındaki ilişki

Hastalık durumlarındatutmamak mubahtır. Oruç durumdayken hastalanacak, hastaysa durumu kötüleştirecek durumlar ortada varsa oruç zorunluluğu yoktur. Hasta, iyileştiği zaman sadece oruç tutmadığı günler kadar kaza eder. Ayete göre, “Sizden her kim hasta yahut yolcu olursa tutamadığı günler sayısınca diğer günlerde oruç tutar” buyrulmaktadır. Hayat boyu hasta olan kişiler, her günün fidyesini verir. Yoksul kişiler için fidye zorunluluğu da bulunmaz. İslam dininde kimse gücünü aşan sorumluluklardan yükümlü değildir.