İkiz Bebek Yardımını kimler alabiliyor? İkiz Bebek Yardımı için kaç TL ödeniyor?

Annelerin "ikiz bebek yardımı" alabilmeleri için çocukların Türk vatandaşı olması gerekiyor. Ailede bulunan üyelerin kişi başına düşen aylık gelir miktarı, asgari ücretin üçte birinden az olma koşulu gerekiyor. Başvuruda bulunan ailenin 0-2 yaş arasında ikiz, üçüz, dördüz çocuklarının olması gerekiyor. Ayrıca aile içerisinde sigortalı çalışan kişilerin olması, hane içinde sosyal yardım, engelli yardımı veya evde bakım maaşı alan kişilerin bulunması ikiz bebek yardımının alınmasına engel oluşturmuyor.

Başvurada bulunmak isteyen vatandaşlar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına bizzat giderek başvuru işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar. İkiz bebek yardımı, her bir bebek için 150 TL olarak belirleniyor. Bir ailenin üçüz bebekleri varsa aylık 450 TL yardım parası alma hakkına sahip oluyorlar. Anneler için ayrıca bir defa olmak şartıyla ayrıyeten "doğum yardımı" da yapılıyor.

Ailede bulunan kişilerden en az biri sigortalı veya bağkurlu ise yine bir kez verilmek üzere anneye "emzirme yardımı parası" ödeniyor.