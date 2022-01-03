İkiz Bebek Yardımını kimler alabiliyor? İkiz Bebek Yardımı için kaç TL ödeniyor?

Annelerin "ikiz bebek yardımı" alabilmeleri için çocukların Türk vatandaşı olması gerekiyor. Ailede bulunan üyelerin kişi başına düşen aylık gelir miktarı, asgari ücretin üçte birinden az olma koşulu gerekiyor. Başvuruda bulunan ailenin 0-2 yaş arasında ikiz, üçüz, dördüz çocuklarının olması gerekiyor. Ayrıca aile içerisinde sigortalı çalışan kişilerin olması, hane içinde sosyal yardım, engelli yardımı veya evde bakım maaşı alan kişilerin bulunması ikiz bebek yardımının alınmasına engel oluşturmuyor.
Ailede bulunan kişilerden en az biri sigortalı veya bağkurlu ise yine bir kez verilmek üzere anneye "emzirme yardımı parası" ödeniyor.
Son Güncelleme: 03.01.2022 01:11