İhtiyaç sahiplerine 977 TL muhtaç aylığı verilecek

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Sosyal devlet anlayışının ilkelerini yerine getiren Türkiye Cumhuriyeti devleti, toplumun her kesimini kucaklıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahiplerine 977 Türk Lirası nakit desteği verecek. Devletimiz, ihtiyaç sahibi olan kişilere, dullara, engellilere, hastalara, yetim ve öksüzlere 977 TL para ödemesi yapacak.

977 TL Nakit Destek

İhtiyaç sahibi olan ailelere muhtaç aylığı da verilmektedir. 977 Türk Lirası nakit desteği devletimiz tarafından ihtiyaç sahiplerine verilen önemli bir yardımdır. Belirlenen muhtaç ailelere 977 TL muhtaç aylığı verilir. Bu para yılın belli dönemlerinde verilmektedir. Bu yardımlarla ihtiyaç sahibi olan kişilerin giyecek, yiyecek, barınma ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanmaktadır.

Muhtaç Aylığı Şartları

Devletin ihtiyaç sahibi ailelere verdiği 977 TL muhtaç aylığının belli şartları vardır. Bu şartlara uyan kişilere para yardımı yapılır. Bu şartlar şu şekildedir:

Bu aylığa başvuran kişilerin herhangi bir aylığının bulunmaması gerekiyor.

Bu aylığa başvuran kişilerin sosyal güvencesinin bulunmaması gerekiyor.

Bu aylığa başvuran kişilerin mahkeme kararıyla bakım altına alınmış olması gerekiyor.

Bu aylığa başvuran kişilerin herhangi bir mal sahibi olmaması gerekiyor.

Muhtaç Aylığı Başvurusu

Muhtaç Aylığı Başvurusu Gerekli Evraklar

Gerekli şartları taşıyan ailelere muhtaç aylığı başvurusu yapabilir. Muhtaç aylığı almak isteyenlerin Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne şahsi olarak başvuru yapmaları gerekiyor. Şahsi olarak gidemeyen kişiler e-devlet üzerinden başvurularını yapabilir. İlk önce e-devlet sistemine giriniz. Sonrasında İçişleri Bakanlığı menüsüne giriniz. Burada karşınıza muhtaç aylığı ile alakalı sekme çıkacaktır. Başvurudan sonra başvuru yapan kişinin ailesi araştırılır. Araştırmalar sonucunda olumlu sonuç çıkarsa her ay düzenli olarak muhtaç aylığı alabilirsiniz.

Muhtaç aylığının sonuçları olumlu olan vatandaşlarımız bazı evrakları tamamlayarak başvuru yapabilir. Bu belgeler şu şekildedir:

Başvuru formu

Engelli kişilerin engelini tasdik edecek sağlık kurulu raporu

Muhtaç Aylığı Ne Kadar?

Muhtaç aylığının miktarı her yıl değişiklik göstermektedir. Bu muhtaç aylığı her ay düzenli olarak ödenir. Bu yardımlar sayesinde ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımız ihtiyaçlarını bir nebze de olsa giderebilecekler.

Muhtaç aylıkları 2020 yılı içerisinde aylık olarak 977 TL olarak ödenmiştir. Başvurusu onaylanan kişiler her düzenli olarak 977 Türk Lirası olarak ödenir. Muhtaç aylığı ödemelerini almaya hak kazanan vatandaşlarımız PTT şubelerine giderek paralarını çekebilirler. Muhtaç aylığının verileceği günlerde PTT şubesine giderek paranızı alabilirsiniz. PTT şubesine giderek kimlik belgenizle hesabınıza yatırılan 977 Türk Lirası aylığı almaya başlayabilirsiniz. Bu para Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde verilmektedir.