İBB'nin bebek desteğine nasıl başvuru yapılır?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin uygulamış olduğu doğum yapan anne ve bebek için destek paketine rağbet epey arttı. Uygulama birçok İl ve İlçe'de uygulanmaya devam ediyor. Doğum yapan ebeveynler bir nebze olsun destek paketleri sayesinde rahatlıyor. Herkes başvuru yapabilir mi ya da herkes bu paketi alabilir mi siz değerli okuyucularımız için haberimizde derledik.
İhtiyaç sahibi anne ve babaların bu pakete başvurması için gerekli evrakları Belediye'nin ilgili birimine teslim etmeleri gerek.
Bebeğin ilk 4 ay içinde gerekli tüm malzemelerini sunan anlayışta başvuru çok fazla oluyor.
Başvurunuzu, Beyaz Masa ya da ALO 153 üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Yalnızca anneler değil, babalarda başvuru yapabilir.
Beyaz Masa ulaşım adresleri; https://beyazmasa.ibb.istanbul/application/beyazmasa
Paket 0-3 yaş aralığındaki çocuklara veriliyor.
0-3 yaş arası 1 bebeği olanlara 150 TL
0-3 yaş arası 1’den fazla bebeği olanlara 250 TL
Eğer paketlere destek olmak istiyorsanız, tıklayın!