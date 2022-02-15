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İBB Beyaz Masa Sosyal Yardım Kartı başvuruları nasıl yapılır?

İBB tarafından kullanılan Sosyal Yardım Kartları merak ediliyor. Pek çok kişi, İBB Beyaz Masa Sosyal Yardım Kartı başvuruları nasıl yapılır? sorusunu araştırıyor.

15 Şubat 2022 Salı 12:14
İBB Beyaz Masa Sosyal Yardım Kartı başvuruları nasıl yapılır?
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan Beyaz Masa sosyal yarım kart desteği sağlamaya başladı. Ekonomik zorluk yaşayan pek çok kişi İBB Beyaz Masa sosyal yardım kartı desteğinden nasıl faydalanılabileceğini araştırmaya başladı.

İBB sosyal yardım kartı başvuruları

 Kart başvuruları Beyaz Masa tarafından 2 şekilde sağlanacak açıklamaları yapıldı. Belirlenen yöntemler;

  • Bireysel Başvuru: Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Kadın koordinasyon merkezine başvuru yapabilirsiniz. Bir diğer seçenek ile muhtarlıklar, Sivil toplum kuruluşlarına ve inceleme merkezlerine şahsi olarak kart talebinizi ifade ederek başvuru yapabilirsiniz.
  • Telefon ile başvuru: 0212 444 00 93 numarasını çevirerek İBB Başkanlığına müracaatta bulunabilirsiniz.
  • Dilerseniz ALO 153 beyaz masa hattını da arayarak başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Üzerinden işlemler yapılabilir.

Kimler İBB Sosyal Kart yardımlarını alabilir?

İBB tarafından yapılan açıklamalarda;

  • İşsiz olan T.C vatandaşları,
  • Sigortalı olarak çalışmasına ve geliri olmasına karşın kalabalık aile nüfusu sebebi ile maddi yetersizlik yaşayan kişiler,
  • Sağlık sorunu sebebi ile yardıma muhtaç olan ve çalışamayan kişiler,
  • Yardıma ihtiyacı olan asker aileleri,
  • Eşini kaybetmiş ve herhangi bir sosyal güvencesi olmayan kadınlara sosyal yardım kartı verilmektedir.
  • Kişinin İstanbul’da ikamet ettiğine dair ikametgah belgesi gerekmektedir.
  • Başvuru yapan kişinin herhangi bir sosyal güvencesi olmadığına dair fakirlik belgesi talep edilmektedir.
  • Kişinin maaş ödemesinin olmaması ve herhangi bir sosyal güvencesi olmaması gerekmektedir.
  • Fakirlik belgesi muhtarlıklardan talep edilebilir.
  • Eşi vefat etmiş kadınların eşin ölüm belgesini beyan etmesi gerekmektedir.
  • Sağlık sorunları nedeniyle iş gücü kaybı olan ve çalışamayan vatandaşların durumu beyan ettikleri bir sağlık raporu göstermesi gerekmektedir.
  • Kişi eğer çalışıyorsa ve maaş alıyorsa, aldıkları ödemelerin yetmediğine dair aile fert sayısını da ibraz etmesi gerekmektedir.

İBB sosyal karttan faydalanabilirler.

Kimler İBB sosyal kart yardımlarından faydalanamaz?

  • Başvuru yapacak olan kişinin evi, arabası olan,
  • Üzerine taşınır ya da taşınmaz herhangi bir mal varlığı olan,
  • Sigortası olan,
  • Geliri olan kişiler sosyal yardım kartı başvurusu yapamazlar.

Sosyal yardım kartı nerelerde kullanılır?

Çağrı Market

Ucz

Migros

Şok

Kim Market

Onur Market

CarrefourSA

Rammer

Happy Center

İBB sosyal yardım kartı limiti ne kadardır?

İBB tarafından verilen sosyal yardım kartı ilk ay 200 TL yükleme yapıldıktan sonra ki aylarda sırasıyla 50 TL, 100 TL, 125 TL ve 150 TL yükleme yapılacaktır. Kart limitleri kart sahiplerinin ekonomik durumlarına göre düşük, orta ve üst düzey limitleri belirlenerek yükleme yapılır.

İBB sosyal yardım kartı başvuru formu

2021 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan desteklerden bir yenisi olan sosyal kart başvuruları İBB Beyaz Masa’ya bağlı olan Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne yapılan başvurular ile alınabilir.

Sosyal yardım kartı başvuruları nerelere yapılır?

  • Büyükşehir Belediyesine giderek şahsen başvuru yapabilirsiniz.
  • Muhtarlığınıza giderek başvuru sağlayabilirsiniz.
  • İŞKUR üzerinden bu kampanyaya başvuru yapabilirsiniz.
  • Sosyal yardımlaşma deneklerinden başvuru yapabilir ve bilgi alabilirsiniz.

İBB sosyal yardım kartı başvuruları için gerekli evraklar nelerdir?

Belediye tarafından istenen belgeler;

  • Başvuru sahibinin İstanbul ili sınırlarında ikamet ediyor olması gerektiğinden İstanbul’ da ki yaşadığına dair ikametgah belgesi,
  • Başvuru sahibinin düzenli bir geliri olmadığını ve herhangi bir sosyal güvencesi olmadığına dair fakirlik belgesi,
  • Sosyal güvencesi olmaması ve düzenli bir gelire sahip olmadığına dair alınması gereken Fakirlik belgesi muhtarlıklardan alınmaktadır.
  • Eşi ölmüş olan kadınların eşinin ölüm belgesi,
  • İş gücü kaybı olan ve çalışamayan kişilerden çalışamadıklarına dair beyan ettikleri doktorda alınacak sağlık raporu,
  • Başvuru sahibi herhangi bir yerde çalışıyorsa ve maaş alıyorsa, aldığı maaşının geçinmeye yetmediğini ve evde yaşayan bireylerin sayısını da ibraz etmesi gerekmektedir.

İBB kart kullanımı diğer destekler nelerdir?

İBB kartına sahip olan ihtiyaç sahipleri için özellikle pandemi sürecinde ek yardımlar yapılıyor. 1 yıl geçerli olan kartların sahiplerine eşya alım hakkı destekleri ile İstanbul genelinde eşya yardımları yapılacak açıklamaları yapıldı.

 



Son Güncelleme: 15.02.2022 12:14
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