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İBB Aile destek paketine başvuru nasıl yapılır?

İstanbul’da ikametgah eden vatandaşların merakla beklediği yardım destekleri arttırılmaya devam ediyor. İstanbul belediyesi tarafından yapılan araştırmalara sonucunda ihtiyaç sahiplerinin belirlenmesi üzerine yardımlar yapılmaya başladı. Konu hakkında merakların artması üzerine vatandaş başvuru yapmak için arayışlara başladı. İşte detaylar haberimizde

02 Ocak 2022 Pazar 12:25
İBB Aile destek paketine başvuru nasıl yapılır?
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen yardım destek paketleri hız kesmeden devam ediyor. Maddi durumu yetersiz olan aileler belirlenerek 100 TL ve 250 TL değerinde yardım yapılmaktadır. Başvuru yapan kişilerin araştırılması üzerine yapılan bu destek paketlerine intenet üzerinden başvuru imkanı sunulmaktadır. Konu hakkında detaylar haberimizde

Maddi durumu kötü ve yetersiz olan aileler İBB tarafından yapılan destekten yararlanmak için intenet üzerinden başvuru yapılır. Belediye tarafından belirlenen İhtiyaç sahiplerine destek verilmektedir. ALO 153 Beyaz Masa’nın aranması üzerine başvuru işlemleri başlatılır. Aranılan numara sonrasında İstanbul kart numarası bildirilmek zorundadır. İşlemler tamamlandıktan sonra başvuru yapan kişi hakkında detaylı araştırmalar yapılır. Maddi yardım almaya hak kazanan ailelerin kartlarına para yüklenmektedir.

İBB Aile ve destek paketi başvuru formu

Belediye tarafından sunulan imkanlardan yararlanmak üzere istenilen aşamalardan geçilir. Bunlardan birisi ise doldurulması gerekilen başvuru formudur. İBB aile destek yardımında bulunmak isteyenler ise intenet sayfası üzerinden belirtilen miktarlar doğrultusunda yardım yapabilir.

Belediye tarafından araştırılan ve yardıma muhtaç olarak belirtilen ailelerin kartlarına para yatmaktadır. Bunun üzerine gönüllü kişiler ise intenet sayfası üzerinden otomatik yönlendirme sayesinde yardım yapabilmektedir.

İBB Aile destek paketi başvurusu sorgulama nasıl olur?

İstanbul Belediyesi tarafından başlatılan yardım destek paketlerine yoğun ilgi artması halinde çalışmalar hız kazandı. Bu yardım paketleri için başvuru yapan ailelerin genel durumu araştırıldıktan sonra hak kazanan kişilerin İstanbul kartlarına para yatmaktadır. Bunun üzerine başvurunun sonucunu merak edenler ise intenet sayfası üzerinden sorgulama işlemini gerçekleştirebilir.

Başvurular incelenirken gelir durumuna bakıldıktan sonra İstanbul kart zorunluluğuna da değinilmektedir. Bunun için kart çıkarma işlemleri de gerekir.

İBB Aile destek paketi ne zaman verilir?

İBB tarafından yapılan bu destek paketinde belirlenen ailelere yılda bir kere olmak üzere yardım yapılır. Sistem üzerinden yenilenerek belirlenen maddi durumunda sorunlar olan ailelere ödemeler otomatik olarak aksamadan yapılmaktadır. Gerekli ödemeler ise İstanbul kartlara yatırılır. Belediyenin yanı sıra hayırseverlerinde yapmak istediği yardımlar bağış olarak kayıtlara geçerek ihtiyaç sahiplerine yönlendirilmektedir.


Son Güncelleme: 02.01.2022 12:25
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