HP müşteri hizmetleriyle nasıl iletişime geçilebilir?

Birçok kişinin HP ürünleri kullanmasıyla beraber müşteri hizmetleri de ön plana çıkıyor. HP müşteri hizmetlerinin iletişim numaralarını sizler için araştırdık.

HP çağrı merkezi telefon numarası: 444 0307

HP çağrı merkezine bağlanabilmek için yukarıda belirtilen numarayı tuşlamanız yeterli olacaktır. Hatlar zaman zaman yoğun olabildiği için çağrı merkezine bağlanırken bekleme yaşayabilirsiniz. Şikayet ve sorunlarınızı bu numara üzerinden dile getirebilirsiniz.

HP çağrı merkezine intenet üzerinden de sorularınızı iletebilirsiniz. HP çağrı merkezi iletişim formuna buradan ulaşabilirsiniz.

