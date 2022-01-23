Hobi bahçesi yapma şartları nelerdir?

Son dönemde koronavirüs salgını sebebiyle popüler hale gelen, kalabalıklardan uzaklaşmak için birçok kişinin tercihi hobi bahçeleri oldu. Bu sebeple de pek çok kişi hobi bahçeleri ile ilgili yasal düzenlemelerin neler olduğunu araştırmaya başladı.

Hobi bahçesi nedir?

Hobi bahçeleri, inşaların hobileri için edindikleri yerlerde sebze, meyve yetiştiriciliği yapmak için kalabalıklardan uzaklaşmak için tercih edilen ve ucuz olan yerlerdir.

Hobi bahçesinin avantajları nelerdir?

Hobi bahçeleri ile ilgili pek çok konuda araştırma yapan kişiler için hobi bahçelerinin avantajları şöyle sıralanıyor;

-Ailenizin bütün ihtiyacını karşılayacak kadar sebze ve meyve yetiştirebilirsiniz

-Böylece meyve ve sebzeler için para ödemekten kurtulur ayrıca da organik yiyecekler tüketmiş olursunuz.

-Toprakla temasınızı arttırıp stresinizden arınabilirsiniz.

-Hayalinizdeki bahçeyi tasarlayabilirsiniz

-Hobi bahçesini uygun bir fiyata alarak daha sonrasında daha iyi bir fiyata satarak kâr edebilirsiniz.

-Ailenizle birlikte şehrin kalabalığından ve stresinden uzaklaşarak kendinize müthiş bir ortam yapabilirsiniz.

-Ağaçlar, çiçekler ekerek bahçenizi çok güzel bir yer haline getirebilirsniz.

-Çok sayıda dostunuzu aynı anda misafir edebilirsiniz.

Hobi bahçelerinde neler yapılır?

Hobi bahçelerinde birçok etkinlik düzenleyebilir ve daha pek çok şey yapabilirsiniz. Hobi bahçesinde yapılabilecek bazı şeyler şunlar;

-Mangal partileri

-Sebze ve meyve yetiştiriciliği

-Bahçe tasarımı

-İstediğiniz anda istediğiniz şekilde zaman geçirebilirsiniz.

Hobi bahçelerini kimler gidebilir?

Pek çok kişinin merak ettiği konulardan biri olan, hobi bahçelerine kimler gidebilir ya da kimler hobilerinden yararlanabilir, sorular oluyor. Öncelikle hobi bahçelerine gitmek için herhangi bir yaş sınırı yok. Belediyeler tarafından kiralanan hobi bahçelerinin kira tutarları ödendiği süre boyunca bir sorun teşkil etmez. Şöyle ki buralardan yararlanmak için herhangi bir kısıtlama ve koşul yoktur.

Hobi bahçesi alırken nerelere dikkat edilmeli?

Bahçe alırken pek çok konuda dikkatli olmamız gerekmektedir. Bunlar hem bahçe kiralıyacak için hem de bahçe satın alacaklar için geçerlidir. Hobi bahçeleri genel olarak 500-1000 metrekare arasında değişmektedir. Buralarda en çok dikkat edilmesi gerekenler elektrik, yol su ve güvenlik durumları olmalıdır. Hobi bahçesi alırken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar şöyle;

-Satış: Dkkat edlecek unsurlardan br de satın alacağınız araznn mar durumu önemldr. Tarla mı, arsası hsse m, hsse durumunda se sze at olan bölüm numaralandırılmış mı, yer bell m? bunların tümüne dkkat etmel ve araştırmalısınız.

-Ulaşım: Br dğer konu se, kend oturduğunuz evnze olan uzaklığıdır. Sürekl olarak oturduğunuz evnze mümkün olduğunca yakın olmalı ve yol masrafı sze pahalıya patlamamalıdır. Vakt kaybetmenze sebep olmamalı ve kendnze at br otomoblnz yok se toplu taşıma aracı le kolaylıkla gdebleceğnz br yer olmalıdır. Bunları göz önünde bulundurmayı unutmayın.

-Alt Yapı: Sze yakın br mevkde, bütçenze uygun br yer bulup ekp bçebleceğnz ve arkadaşlarınız, alenz le vakt geçreceğnz bahçenzde su ve elektrk var mı, hang yollar le sağlanmış, resm abonelğ var mı? gb üm konuları dkkate almalısınız. Elektrk ve su bu yerlerde olması gereken en öneml şartlardan brdr. Br de toprak yapısı hakkında blg almayı atlamayın. Aks takdrde verml br ekm sonucu alamayablrsnz.

-Güvenlk: Hob bahçenz çn en öneml konulardan br de güvenlktr. Kendnze at özel br mülk edndğnzde sze at olan alanının tel örgüsü, duvar büyüklüğü fzk şeklde ayrılmış mı, çeştl yaban hayvan gb etkenlerden bahçenz ve sz korunablecek msnz, güvenlk kamerası var mı ya da sağlanablr m, orada lmadığınızda btklenz, alanınızı koruyacak ve bekleyecek br görevl var mı? bunlara dkkat etmek gerekmektedr. Malzemelenz, eşyalarınız ve yetştreceğnz btk, meyve ve sebzelenzn çalınmaması çn bu etken de unutmamalısınız.-

-Br dğer durum se hssedarı olduğunuz bahçenzn başka br hssedarı var mı yok mu? araştırın.

-Bahçenn tapusunu sorgulatın.

-Yapı şartlarını muhakkak araştırın.

-Uygunluğunun yasa kuralları çersnde alındığından emn olun.

Hobi bahçeleri yıktırılacak mı?

Hob bahçeler yasaklanacak mı? herkesn en çok merak ettğ konulardan brdr. Bununla lgl yapılan çıklamada, kaçak olan ve havuzlu hob bahçelenn yasaklanması belrtlmştr. Pandem sebeb le toprağa rtan lg neden le yer almaktadır. Bu noktada se vatandaşın hssedar olamayacağı aşkar. Bunlara dayanarak, alanların satılması ve bölünmes engellenecek, dönüm olarak satılan hob bahçes sahpler büyük para cezalarıyla karşı karşıya kalacak ve kaçak olarak yapılan yerler yıkılarak yapı sahpler le yıkımına ve para cezalarına çarptırılacaklardır.

Hobi bahçeleri yönetmeliği 2021

Bahçeler çn yönetmelğe br takım kurallar getrld. Bunlar le lgl yen yasa ve yönetmelkler bağlı olduğu Beledyeler tarafından paylaşıldı. Yapılan değşklkler Beledyelen yönetmelk açıklamalarından göreblr e nceleyeblrsnz. Yönetmelk kararınca, kanun dışında yapılan araz yapıtlarının 1 ay çnde yıkılması ve apılmak stenen bahçeler çn Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından denetlemeler yapıldıktan sonra oprağa vermszlk, yeraltı sularına zarar ve tarımsal faalyetler etkledğ görülür se yıkım yapılacağına karar verlmştr. Önek olarak Afyonkarahsar Beledyesnn yayımlamış olduğu yönetmelğ nceleyn

Tarlayı hobi bahçesi yapmak

Tarım araziniz hobi bahçesine çevirmek yasa gereği amacı dışında kullanıma izin verlmeyen alanlar olarak geçmektedr. Bu alanda yapılan çalışmalar kanunlara göre yeraltı sularını ve yapıyı etklemektedr. İlaçlar se araz üzene ve toprağa zarar veriyor. Bu durumdan dolayı yasaklandı. Tarlalar üzenden hob bahçes yapmak için imar izin alınmalı ve açık hale getrlmeldr. Toprak koruma ve araz kullanım kanunu çerçevesnde izin alarak, ev yaptırablr ve hobi bahçesi yaptırablrsnz. Bunları yaparken yine yukarıda belirttiğimiz dikkat edilmes gereken kuralları gözden kaçırmayınız. Aksi takdirde bu kadar izin boşa gdeblr

Tarlanın bahçeye çevrilmesi

Tarlaların kullanım alanları dışında kullanılması, bahçeye veya imara çevirilmesi için belirli bir yapıya sahp olması gerekyor. Aks takdrde izin verlmeyen alanlar olarak geçmektedr. Bu alanlarda yapılan çalışmalar yeraltı sularını tehdt etmektedr. İlaçlar araz üzendek toprağa zarar vermektedr. Bu durum çn devlet tarafınca düzenlemeler getrld ve tarla üzene hob bahçes yapmak yasaklandı. Ev ve bahçe yaptırmak isteyen kişiler imar izin ve gerekl znler alarak yapablrler. Bunların yanında yapının satış, ulaşım, güvenlk ve alt yapısının da ncelenmes öneml br unsurdur. Br de tarlaya marsız ev yapmak ve bağ ev yapmak için.

Tarlaya bağ evi yapma şartları nelerdir?

-Yola cephesi olmayan parsellere çeşitli uygulamalar le yol cephesine çevrlmediği sürece arsanın yapılı br arsaya dönüştürülmesine izin verilmez,

-İmarsız arsaya prefabrik yapmak için arsanın cephesinin yola olması gerek.

-Alt yapı sorunu le karşılaşmamak adına belirtilen hususlar, ev yapılmadan önce tüm alt yapı kontrollenin kesin olarak yapılması gerekmekte.

-Arsanın bulunduğu Belediye le görüşerek arsayı sorgulatmak gerekmektedir.

Bağ evi için gerekli evraklar neler?

-1 adet yatak odası,

-1 adet mutfak,

-1 adet oturma odası (en az),

-1 tane banyo,

-1 tane tuvalet,

-Araz tapusu,

-Araz sahibinin kimlik bilgiler,

-Araz yapısının değiştirdiğine dar izin belgesi,

-Koordinatlı plan öneği,

-Nüfus cüzdanı,

-İkametgâh,

-Gayrimenkul bir yapıma uygun olduğuna dar Belediyeden alınan resim belge

Tarlaya bağ evi yapmak için izin nereden alınır?

Bağ eviniz oluşturmak için öncelikle gerekl şartları ve belgeler alıp hazırlamanız gerekir. Daha sonra arlanın kayıtlı olduğu beledyeye giderek, tarlanın biligiler ve tapusunu, tarla sahibi dışında başka bir ilgileniyor se vekaletnâmesi gerekir. İmar izin maliyet için se gerekli bilgi ve belgeler yine Belediyeden alınmaktadır. Yapının bağevi olması için gerekli şartları se;

-Yapı ve inşaat alanı toplamda kesin olarak 250 metre kareyi geçmemelidir.

-İnşaat alanının kat sayısı %5‘ geçmemeli.

-Saçak seviyeler verilen zeminden yüksekliği 6,30 ve 6,50 metreyi geçmemeli 2 katı aşılmamalıdır.

-Parsel ve yol sınırları 5 metreden fazla yakın olmaması koşulu le ev inşaatına izin verilir.