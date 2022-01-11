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HES Kodu ve İstanbul kart eşleştirme nasıl yapılır?

Ülkemizde ,insanların risk durumu HES Kodu üzerinden kontrol edilmektedir. HES Kodu sorgulaması birçok alanda,mekanda ,kurum ve kuruluşlarda gerçekleşmektedir.HES Kodu nasıl oluşturulur? Araştırılan bir diğer soru ise HES Kodu ve İstanbul kart eşleştirilmesinin nasıl yapıldığı oldu. HES Kodu ve İstanbul kart eşleştirme nasıl yapılır? Bu haberimizde HES Kodu oluşturma ve HES Kodu ve İstanbul kartın eşleştirmesini sizler için derledik. İşte HES KODU ve HES Kodunu İstanbul kartla eşleştirme...

11 Ocak 2022 Salı 01:08
HES Kodu ve İstanbul kart eşleştirme nasıl yapılır?
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HES Kodu

HES Kodu uygulaması ülkemizde halen kullanılmaktadır. Birçok yere girerken HES Kodu uygulaması uygulanmaktadır.  HES Kodu uygulamasında kişinin riskli ya da risksiz olduğu gözükmektedir. HES Kodu süreli ya da süresiz olarak alınabilmektedir. HES Kodu nasıl alınır?

Seyahat için izin belgesini aşağıdaki linkten alabilirsiniz.

https://www.turkiye.gov.tr/icisleri-e-basvuru

HES Kodunu e-Devlet ,SMS ve Hayat Eve Sığar uygulamasından alabilirsiniz. HES Kodu resmi kurumlar ve kuruluşlarda ,birçok mekanda, ulaşım araçlarına binildiğinde kullanılmaktadır.

Hayat Eve Sığar Uygulaması ile HES Kodu alma

Uygulama, Android ve IOS modelli telefonlara indirilmektedir. Bu uygulama üzerinden bilgilerinizi girerek HES Kodu alabilmektesiniz. HES Kodlarım bölümünden HES Kodunuzu oluşturabilirsiniz.

SMS ile Hes Kodu alma

2023’e HES yazıp boşluk bıraktıktan sonra T.C.Kimlik numarasını yazıp boşluk bırakarak Yeni kimlik seri numarasının son 4 hanesini kısa mesaj atmanız gerekmektedir. Gelen mesajda HES Kodunuz ve ne kadar geçerli olduğu yazacaktır.

Başkasına HES Kodu alırken kişinin bilgilerini yukarıda belirtilen şekilde girip 2023’e mesaj atılması gerekmektedir.

e-Devlet’ten HES Kodu alma

e-Devlet sistemine girerek kimlik doğrulamasını gerçekleştirin. Daha sonra Sağlık Bakanlığı sayfasına gidiniz. Buradan HES Kodu sorgulama ekranına gidiniz. +Yeni HES Kodu bölümüne gidiniz.Buradan çocuklarınız için HES Kodu alabilir ve HES Kodunuzu süreli ya da süresiz olarak seçebilirsiniz.

https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-hes-kodu-uretme-ve-listeleme

İstanbul kart ve HES Kodu

İstanbul’da ulaşım araçlarını kullanmak için İstanbul kartınıza HES Kodunuzu onaylatmanız gerekmektedir. İstanbulkartın ilgili sayfasına giderek, istenilen bilgiler ve HES Kodunu girdikten sonra kartınıza tanımlamış olacaksınız.

https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul

 

 

 


Son Güncelleme: 11.01.2022 01:08
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