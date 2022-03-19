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Her Kısa Kadının Gardolabında Sahip Olması Gereken 6 Parça 

Genel olarak kısa kadınların gardolabında olması gereken parçalar kesin kurallar değildir, ancak daha uzun görünmek isteyenler için fikir olarak alınabilir.

19 Mart 2022 Cumartesi 13:09
Her Kısa Kadının Gardolabında Sahip Olması Gereken 6 Parça 
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Genel olarak kısa kadınların gardolabında olması gereken parçalar kesin kurallar değildir, ancak daha uzun görünmek isteyenler için fikir olarak alınabilir.

Mini Elbise Ve Etekler

Bacak boyunuzu göstermek olduğunuzdan daha uzun görünmenizi sağlayabilir. Bu nedenle mini elbiseler ve mini eteklerle yapacağınız kombine odaklanabilirsiniz. Yaz aylarında çorapsız görüntü soğuk havalarda da çorapla kullanım yapabilirsiniz. Kış döneminde kısa botlardan kaçınmanız önerilir.

Kalem Etek

Dar kesim kalem etek toparlayıcı ve uzun gösterici etki yapar. Üzerinize giydiğinize önem vererek, yani uzun gömlek bluzlardan kaçınarak daha uzun görüntü verebilirsiniz.  Kalem etek modellerinden bazıları diz altı bazıları bileğe kadar bazıları da dizin hemen üzerinde olabilir. Düz renklerden seçim yaparak artı sağlanabilir. 

Dar V Yaka Gömlek

Dar V yaka gömlekler beden boyunuzu uzun gösteren şekilde kullanım sağlar. Dar V yaka gömlek modellerini kot pantolonlarla kullanırken dar kesim seçmeye özen gösteriniz.  İspanyol paça kullanılacaksa ayak tabanlarına kadar olan modellerden abartılı genişliğe kaymadan kullanabilirsiniz.

Kalın Topuk Ayakkabılar

Kalın topuklu ayakkabılarla konforlu kullanım sağlayacağınız şekilde bir kombin parçası elde edebilirsiniz.  Bu kategorideki ayakkabılar kışlık ve yazlık ayrı şekilde değerlendirilebilir. Uzun botlar ve ayaküstü açık ayakkabılar seçerseniz olduğunuzdan daha kısa değil uzun görünmüş oluşunuz. Bilek botlar ancak çorap görüntüsü olanlardansa seçilmelidir.

Askılı Diz Altı Elbise

Askılı, sırt veya göğüs bölgesi dekolteli elbiseler özellikle gece etkinliklerinde daha da uzun görünmenize katkı sağlayabilir.  Elbise kabarık olmamalı,  abartılı parlak görüntü olacaksa uzunlamasına desenler seçilmelidir. Desenlerde bu yöndeki yansımalar size artı sağlayacaktır. 

Yüksek Bel Dar Pantolon

Dar pantolonda yüksek bel seçim yapmak, kısa boylu kadınlar için giyim önerileri konusunda etkili bir seçenektir. Yüksek bel kullanım yapılarak bacak boyunuzun daha uzun görünmesini sağlayabilirsiniz. Kullandığınız pantolonun üzerine çok bol olmayan bluzlar kullanmalısınız.   

Başka Neler Önemli?

Kısa boylu kadınlarda kendi beğenilerinize göre aksesuar seçimlerinizde kombin açısından doğru değerlendirme yapmalısınız.  Çok yoğun aksesuar kullanımı boğucu görüntü verebilir. Giysilerinizle pek uymayan takılar sizin alanınızda daralma yapar.
 

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