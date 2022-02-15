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Hemzemin geçitte otomobil trenin altında kaldı!

Afyonkarahisar'da hemzemin geçitten geçmeye çalışan bir otomobil trenin altında kaldı. Sürücü ise son anda araçtan atlayarak canını kurtardı.

15 Şubat 2022 Salı 13:34
Hemzemin geçitte otomobil trenin altında kaldı!
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Afyonkarahisar Polis moral eğitim merkezi yakınında bulunan hemzemin geçitten geçmeye çalışan bir otomobil trenin altında kaldı. Sürücünün bir anlık hareketiyle kendisini dışarı atması hayatının kurtulmasına neden oldu. Trenin ezdiği otomobil ise hurdaya çevrildi.

Kaza yerinden edinilen bilgilere göre, hemzemin geçitten geçmek isteyen Hüseyin Sönmez, tam rayların üzerine geldiği andan trenin geldiğini fark etti. Sönmez, bir hamleyle kendisini araçtan dışarı atarken Konya-İzmir seferini yapan yolcu treni otomobili, ezdi.

Otomobili sürükleyen yolcu treni olay yerinden yaklaşık 150 metre ileride durabilirken ihbar sonrası kaza yerine polis, AFAD ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgede olan ekipler bir süre sürücüyü ararken 15 dakikalık arama çalışması sonrası Hüseyin Sönmez'i kaza yerine yakın bir yerde yaralı olarak bulundu.

Kazayı hafif sıyrıklarla atlayan Sönmez'in sağlık durumunun iyi olduğu anlaşılırken, kazazede tedbir amaçlı ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. 



Son Güncelleme: 15.02.2022 13:34
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Anahtar Kelimeler:
AfyonkarahisarHemzemin GeçitOtomobilKaza
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