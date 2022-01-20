Hat fiyatları ne kadar? Güncel fiyatlar

2021 yılında hat fiyatları kaç TL?

Türkiye’de bulunan farklı GSM operatörleri, müşterilerine özel kampanyalar hazırlamaktadır. Birçok özel faturalı ve ön ödemeleri hat fiyatları ve paketleri bulunmaktadır. Vodafone, Turkcell, Türk Telekom gibi operatörlerin sunmuş olduğu hat seçenekleri hem faturalı olması hem de ön ödeme özellikleriyle dikkat çekiyor.

Vodafone ve Turkcell faturalı ve faturasız olmak üzere birçok farklı paket seçeneği sunuyor. Bu operatörlerden uygun fiyata hat almanız mümkün. Bazı kampanyalarda hat alan kişilere hediye intenet, dakika ve SMS de veriliyor. Size uygun paketi seçmek için operatörlerin resmi sitelerinden faydalanabilirsiniz.

Vodafone ön ödemeli hat fiyatları

2021 yılında Vodafone resmi bayilerde 80 TL şeklinde ücretlendirilmiştir. Fakat Vodafone kontörlü hatlar farklı paketlerle birlikte alınırsa ücret 100-150 TL arası olabilir.

Kontörlü hat alındığında, her yöne 500 dakika ve ilk ay verilen ücretsiz intenet, hat alanlara hediye veriliyor. Ön ödemeli Vodafone hattı almak isteyen kişiler resmi siteden bilgi alabilir.

Vodafone faturalı hat

Faturalı hat fiyatları, seçilen tarifeye göre değişiyor. Bu hatları en uygun 25 TL’den almak mümkündür.

Turkcell faturasız hat paketleri