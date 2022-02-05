İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i Beşiktaş'a kaptırdı!
Son Dakika
Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i...
Milyonlarca öğrenciye müjde! Ücretsiz internet için harekete geçildi
Son Dakika
Milyonlarca öğrenciye müjde! Ücretsiz internet...
Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'de kanser tespit edildi!
Son Dakika
Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'de...
Samsun'da saldırıya uğrayan Atatürk anıtına vatandaşlardan sevgi çemberi!
Son Dakika
Samsun'da saldırıya uğrayan Atatürk anıtına...

Hasta kişilerin oruç tutma sorumluluğu nedir? Oruç tutamayan kişiler ne yapmalı?

Hasta kişiler ve hastalığa yakalanma riski olan kişilerin oruç tutma sorumluluğu nedir? Kimler oruç tutmayabilir? Oruç tutamayanlar ne yapmalı? Soruları Ramazan ayı yaklaşırken en çok merak edilenler arasında.

05 Şubat 2022 Cumartesi 13:36
Hasta kişilerin oruç tutma sorumluluğu nedir? Oruç tutamayan kişiler ne yapmalı?
Takip Et:

Hastalığa Yakalanma Açısından Risk Grubunda Bulunan Kişilerin Oruç Sorumluluğu Nedir?

Ramazan ayı orucunu tutmak, yükümlü olan her Müslümanın yerine getirmesi gereken farzlardan biridir. Sebepsiz veya mazereti olmadan bu orucu tutmamak yani farzı yerine getirmemek büyük günahtır. Kur’an-ı Kerim’de Ramazan orucunu tutmamayı mübah kılan mazeretlerden biri de hastalıktır. Bakara sûresinin 184. ayeti, hastalık halinde orucun bir süreliğine ertelenip sağlığına kavuşulduğu zamanlarda kaza etmesine imkan vermiş, ancak hiçbir zaman tutamayacağı durumda ise tutulamayan oruçların fitrelerinin verilmesi gerektiğini açıkça vurgulamıştır.

İslam âlimleri, tutulması halinde hasta olunması veya hastalığın artması veya uzaması ihtimali bulunuyorsa onun da bu mazerete dâhil olduğunu ve bu durumda orucun ertelenmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Bu nedenle oruç tutması hâlinde hasta olacağı doktor tarafından bildirilen kimse de hasta sıfatında yer almaktadır. Nitekim fakih sahabîlerden Abdullah b. Ömer (r.a.) gerek kendi sağlığı gerekse bebeğinin sağlığı hususunda endişesi olan hamile kadınların oruç tutmayabileceklerini belirtmiştir. (Muvatta, Sıyâm, 52).

Buna göre oruç tuttuğu takdirde salgın hastalıklara maruz kalma olasılığının yüksek olduğu doktoru tarafından bildirilen kişi, Ramazan orucunu daha sonra tutmak kaidesiyle kazaya bırakabilecektir. Zira Yüce Allah (c.c.) oruç ayetlerinin devamında “Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez.” (Bakara, 2/185) buyurmuş, bir başka ayette ise kişilerin güçleriyle sorumlu olacağını belirtmiştir. (Bakara, 2/286).



Son Güncelleme: 05.02.2022 13:36
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Oruç TutamamakHasta Kişilerin Oruç Tutması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TC Kimlik numarasından adres sorgulama
TC Kimlik numarasından adres sorgulama
Esnafa 6 Ay Ödemesiz 100 Bin TL Kredi
Esnafa 6 Ay Ödemesiz 100 Bin TL Kredi
SGK Şahıs ödemelerini E-Devlet üzerinden sorgulama nasıl olur?
SGK Şahıs ödemelerini E-Devlet üzerinden sorgulama nasıl olur?
Maaşını çekemeyen yaşlılara PTT'den müjde!
Maaşını çekemeyen yaşlılara PTT'den müjde!
Astsubay olma şartları neler? Astsubay maaşları ne kadar?
Astsubay olma şartları neler? Astsubay maaşları ne kadar?
Radyometre nasıl çalışır?
Radyometre nasıl çalışır?

Popüler Haberler

TC Kimlik numarasından adres sorgulama
Esnafa 6 Ay Ödemesiz 100 Bin TL Kredi
SGK Şahıs ödemelerini E-Devlet üzerinden sorgulama nasıl olur?
Radyometre nasıl çalışır?
Hasta kişilerin oruç tutma sorumluluğu nedir? Oruç tutamayan kişiler ne yapmalı?
6 Şubat 2022 Pazar TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 6 Şubat Pazar at yarışı programı
Cahil Periler dizisinde hangi oyuncular yer alıyor? Cahil Periler oyuncu kadrosu
İŞKUR işsizlik maaşı (ödeneği) kimler alabilir? İŞKUR maaşı şartları nelerdir?
Edho'nun İlhan'ı kimdir?
Mantar yetiştiriciliği nasıl yapılır? Mantar yetiştiriciliği maliyeti ne kadar?
Ziraat Bankası müşteri hizmetlerine direkt nasıl bağlanılmaktadır?
Giyim üretim depocusu ne kadar maaş alıyor?
Gittigidiyor ve bonus kart birlikteliğiyle yeni bir kampanya...
İŞKUR 70 Bin İşçi Personel Alımı ilanına başvuru nasıl yapılır? İŞKUR 70 Bin İşçi Personel Alımı hangi kadrolara yapılacak?
Rüyada akrep öldürmek ne anlama gelir? Rüyada evde akrep görmek rüya tabiri nedir?
Son dakika! Ciro kaybı desteklerine başvuru süreci uzatıldı
5 Şubat 2022 Cumartesi evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı? Şubat 2022 evde bakım maaşı yatan iller sorgula
Saban nedir? Saban ne zaman icat edildi? Saban ilk nerede kullanıldı?
Ayçin Tuyun kimdir ?Kaç yaşında, nereli?
Ramazan ve oruç hilali nedir? Oruca başlamak için hilalin görülmesi gerekli midir?
Kırmızı Kamyon dizisi Gönül kim? Toprak Sağlam kim, kaç yaşında?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.