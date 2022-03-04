Hangi bankalar yeni kurulan şirketlere kredi vermektedir?

Yani şirket kurmak isteyen birçok vatandaş hangi bankaların kredi verdiğini araştırmaya başladı. 2021 yılında Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Türkiye Ekonomi Bankası, Garanti BBVA, İş Bankası, Şekerbank, Yapı Kredi Bankası, Anadolu Bank gibi bankalar yeni kurulan şirketlere kredi vermektedirler. Bankalar personel maaşları, ham madde tedariki, sabit giderler, işletme kirası ve pazarlama giderleri için bu krediyi verirler.

Yeni kurulan şirketlerin kredi alabilmesi için gerekli şartlar nelerdir?

Şirketin vergi borcunun olmaması gerekir.

Başvuru sahiplerinin kredi sicillerinin temiz olması gerekir. Özellikle son 5 yıl içerisinde herhangi bir bankanın kara listesine girmemiş olması gerekir.

En az 1 sene içinde bulunduğu sektörde faaliyet göstermiş olan kişilere yeni kurulan şirket kredisi verilir.

verilir. Şirketin faaliyet gösterdiği alan ile ilgili faaliyetinin resmi olarak belgelenebiliyor olması istenir.

Kredi notu yüksek olmayanlara şirketleri için kredi verilmemektedir.

SGK prim borcu olanlar yeni kurulan şirketler için kredi talep edememektedirler.

Şirketin son 3 aya ait bilançosunun kredi başvurusu esnasında şirkete sunulabiliyor olması gerekir.

Bankanın ek teminat veya kefil istemesi durumunda; bankaya kefil veya teminat sunulmalıdır.

Yeni kurulan şirketlerin kredi alabilmesi için gerekli evraklar nelerdir?

İş yeri ortaklarının kimlik belgeleri istenir.

Adres teyidi için ikametgâh belgesi istenir. Bu belge muhtarlıklardan alınabilir. Ancak altenatif olarak son 3 aya ait olan bir faturada sunulabilir.

İmza beyanları talep edilir.

Muhasebecinin vekaletnamesi istenir.

İşletmenin bulunduğu yer kiralık ise kira kontratı, işletme sahiplerinin ise tapu belgesi sunulmalıdır.

Kefil istenmesi durumunda bu belgeler kefilden de talep edilir. Teminat sunulması halinde ise; teminat olarak gösterilen malın belgelenmesi gerekir.

Yeni kurulan şirketlere kredi alabilmek için bilinmesi gerekenler

Banka seçimi yaparken yeni iş yeri kuranlara kredi veren bankaların hepsinin kredi kampanyalarının karşılaştırılması gerekir. En uygun şartları sağlayan banka hangisi ise; o bankadan kredi alması gerekir.

İş yeri binasının tadilat ile ilgili bir masrafının olup olmadığının ölçülmeli ve şirket için alınacak olan kredinin hem şirket ihtiyaçlarını hem de tadilat parasını karşılayıp karşılamadığı belirlenmelidir.

Yeni kurulan bir iş yeri ilk günden, ilk haftadan veya ilk aydan para kazanamayabilir. İşlerin oturması, işletmenin para kazanması ve hatta kar etmesi için belirli bir süre geçmesi gerekebilir. Bu yüzden kredi taksit ödemelerinin bu süreçte nasıl yapılacağı ile ilgili planların kredi çekilmeden önce yapılması gerekir.

İş yerinin giderlerinin detaylı olarak hesaplanması gerekir. Çalışanlara ödenecek olan tutar, fatura masrafları, eğer veriliyor ise kira tutarı, iş yerinin temizlenmesi için harcanan temizlik malzemelerinin masrafları gibi detaylı bir gider tablosu hazırlanmalıdır.

İş yerine bir alım yapılacağı zaman önce bir miktar peşin para vererek, sonraki aylarda ise taksit öder gibi belirli tutarlarda para vererek alım yapılabilir. Böyle durumlarda ilk peşin ödeme henüz işletmenin kar etmeye başlamadığı dönemde yapıldığı için bu tutarın nasıl ödeneceğinin kararlaştırılmış olması gerekir.

İş yerinin iç tasarımı için herhangi bir masraf yapılacak ise; bu masrafın tutarı ile ilgili hesaplamaların önceden yapılması gerekir.

Ziraat Bankası’ndan yeni kurulan şirket için kredi çekmek

Engelsiz destek paketi verilmektedir.

Gün içi kredi paketi bulunmaktadır.

Rotatif kredi verilmektedir.

Mekanizasyon kredisi alabilmek mümkündür.

KOBİ destek kredileri için başvuru yapılabilmektedir.

Turizm destek kredileri için paketler bulunmaktadır.

Referans mektupları vardır.

KOBİ değer kredisi alınabilmektedir.

Spot krediler bulunmaktadır.

Nakit yönetimi kredisi isteğe bağlı olarak alınabilmektedir.

Plaka kredisi verilmektedir.

Bitkisel üretim kredisi yeni kurulan şirketlere verilebilmektedir.

Hayvancılık ve su ürünleri kredisi talep edilebilmektedir.

Eczane destek paketi bulunmaktadır.

Iskonto kredisi alınabilmektedir.

Halkbank’tan yeni kurulan şirket için kredi çekmek

Ziraat Bankası kredi çekmek isteyenler için birçok kredi paketi sunmaktadır. Kredi çekmek isteyenler kendi ihtiyaç durumu ve sektörüne göre istediği krediyi seçebilir. Ziraat Bankası’nda yeni kurulan şirket için kredi paketleri şunlardır:

Halkbank yeni şirket kredisi almak isteyenler için nakdi ve gayri nakdi destek sunmaktadır. Kredilerde esnek ödeme planları bulunan Halkbank kredilerinde kişiye özel düşük faiz oranları uygulanır. Halkbank yeni şirket kredileri şunlardır:

Girişimci kredileri verilmektedir.

KOBİ’lere özel olarak kredi paketi sunulmaktadır.

Esnaf ve sanatkârlar için kredi verilmektedir.

Yeni kurulan şirketler için kurumsal krediler verilmektedir.

İş Bankası’ndan yeni kurulan şirket için kredi çekmek

İş Bankası’ndan yeni kurulan şirket kredisi ile beraber işletmelerin ihtiyaçlarını gidermek için de finans desteği sağlar. İş Bankası yeni şirket kredileri şunlardır:

İş yeri kira kredisi verilmektedir.

Ufak ölçekli iş bölgeleri için TL kredisi talep edilebilmektedir.

Kendi işim kredisi verilmektedir.

Tarıma destek kredisi alınabilmektedir.

Arsa kirası kredisi için başvuru yapılabilmektedir.

Yeni kurulan şirketlere KOBİ kredisi verilebilmektedir.

Yeni iş yerleri için esnaf kredisi alınabilmektedir.

Altın işletme kredisi için başvuru yapılabilmektedir.

Yeni kurulan şirket için kredi verecek olan bankalar için önek hesaplama